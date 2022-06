08.13 Putin zaznamuje obletnico druge svetovne vojne

Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi obeležil dan, ko so Hitlerjeve sile nacistične Nemčije napadle Sovjetsko zvezo 22. junija 1941. V Rusiji je ta datum pomemben in se ga spominjajo kot »dan spomina in žalosti«. Putin naj bi v sredo položil cvetje v čast mrtvim, poroča Guardian. Ob obletnici je rusko obrambno ministrstvo objavilo dokumente iz začetka druge svetovne vojne, ki naj bi pokazali, da namerava Nemčija trditi, da je sovjetska vojska bombardirala cerkve in pokopališča, da bi upravičila svojo invazijo. »Tako kot danes, leta 1941, so nacisti vnaprej pripravili provokacije, da bi diskreditirali našo državo,« so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva.

07.05 Ukrajinska vojska napadla Kačji otok

Ukrajinska vojska je sporočila, da je izvedla zračne napade na otok Zmiinyi, znan tudi kot Kačji otok, s čimer je povzročila »znatne izgube« ruskim silam, navaja Guardian. Južno operativno poveljstvo vojske je povedalo, da je izvedlo »namerne napade z uporabo različnih sil« in da se vojaška operacija nadaljuje. V objavi na facebooku je južno operativno poveljstvo vojske povedalo, da je na otoku uporabilo »namerne napade z uporabo različnih sil«.

Kot navaja Guardian, satelitskin posnetki družbe Maxar Technologies z dne 21. junija kažejo škodo, povzročeno na Kačjem otoku, in sicer po tem, ko je Ukrajina zatrdila, da je včeraj izvedla napad. S posnetka je videti uničen stolp na južnem koncu otoka in požgane površine na severnem koncu. Rusija je sporočila, da je odbila ukrajinski poskus ponovnega zavzetja otoka v Črnem morju, ki so ga ruske sile zavzele prvi dan invazije.

07.00 Indonezijski predsednik si bo prizadeval za mir z Ukrajino

Indonezijski predsednik Joko Widodo bo prihodnji teden obiskal Ukrajino in Rusijo, da bi se srečal s sogovorniki in si prizadeval za mirno rešitev spora, ki je v teku, je v sredo dejal njegov zunanji minister, poroča Reuters. Retno Marsudi je na tiskovni konferenci potrdil Jokowijevo namero. Kot je znano, bo indonezijski predsednik poleg Moskve obiskal Kijev, o čemer so poročali indonezijski in ruski državni mediji. Retno ni pojasnil, o čem bo Jokowi, letos predsednik G20, razpravljal z obema voditeljema.

06.00 Rusija grozi z »resnimi posledicami« zaradi prečkanja Kaliningrada

Rusija grozi z »resnimi posledicami«, saj Litva blokira železniško blago. Spor se zaostruje zaradi zavrnitve Vilne, da bi jekleni in železovi rudi dovolili prečkati rusko eksklavo Kaliningrad, poroča Guardian. Vodja varnostnega sveta Kremlja je zagrozil »prebivalstvu Litve« zaradi stopnjevanja spora zaradi zavrnitve litovske železnice, da bi dovolila prehod določenega blaga v rusko eksklavo Kaliningrad.

Po srečanju v regiji, ki je zagozdena med Litvo in Poljsko, 800 milj od Moskve, je Nikolaj Patrušev, tesen zaveznik Vladimirja Putina, okrepil retoriko z grožnjami z »resnimi posledicami«. »Rusija se bo zagotovo odzvala na takšna sovražna dejanja,« je dejal Patrušev. »Ustrezni ukrepi ... bodo sprejeti v bližnji prihodnosti ... Njihove posledice bodo resno negativno vplivale na prebivalstvo Litve.« Patrušev ni navedel, kako se bo Rusija maščevala. Litva je že blokirala uvoz ruske energije, Kremlju pa je ostalo le nekaj drugih možnosti. Konec tedna je litovska državna železnica ruskim strankam sporočila, da ne more več prevažati jekla ali železove rude preko ozemlja EU do Kaliningrada ob Baltskem morju.

00.30 Italijansko Gibanje pet zvezd zaradi Ukrajine tik pred razpadom

Italijansko Gibanje pet zvezd, največja stranka v koaliciji premierja Maria Draghija, je na robu razkola zaradi razhajanj, ki sicer trajajo že dlje časa, dodatno pa jih je zaostrila vojna v Ukrajini. Več deset poslancev gibanja je tako že pristopilo v tabor zunanjega ministra Luigija Di Maia, ki ustanavlja novo poslansko skupino. Di Maio, ki podpira politiko premierja Draghija glede Ukrajine, je v sporu z aktualnim predsednikom stranke, bivšim premierjem Giuseppejem Contejem, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanji vodja Gibanja pet zvezd in namestnik premierja Di Maio zagovarja odločno podporo Kijevu in tudi zagotavljanje orožja Ukrajini. Conte po drugi strani meni, da bi se morala Italija osredotočiti na iskanje diplomatske rešitve, ki bi pomagala končati vojno. Nasprotuje predvsem kakršnemukoli sodelovanju Italije v oboroževalni tekmi.

Napetosti so dosegle vrhunec minuli konec tedna, potem ko je Di Maio stranko javno pozval, naj preneha kritizirati Draghijev pristop do ukrajinske krize. »Voditelji moje lastne politične sile me obtožujejo, da sem atlanticist in proevropski. Naj povem, da – kot zunanji minister – v luči te grozljive vojne ponosno trdim, da sem prepričan atlanticist in proevropejec,« je zapisal.