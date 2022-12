Umazana igra turških oblasti

V nadaljevanju preberite:

Turško sodišče je istanbulskega­ župana Ekrema İmamoğluja zaradi razžalitve vladnih politikov obsodilo na dve leti in sedem mesecev zapora ter mu še za dve leti prepovedalo politično udejstvovanje. İmamoğlu, najbolj izpostavljeni nasprotnik turškega avtoritarnega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, je vladne politike, ki so leta 2019 razveljavili županske volitve v Istanbulu, razglasil za – bedake.

Turška volilna komisija je, potem ko je danes 52-letni opozicijski politik Ekrem İmamoğlu spomladi 2019 slavil na županskih volitvah, volilne rezultate pod pritiski vladajoče Stranke pravičnosti in razvoja (AKP) razveljavila. Konservativna stranka, ki državo – na čelu z Erdoğanom – vodi od leta 2003, je na lokalnih volitvah pred tremi leti in pol izgubila županske funkcije tako rekoč v vseh večjih turških mestih, vključno z Izmirjem in Ankaro.