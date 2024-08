Umrl maorski kralj

Kiingi Tuheitia Pōtatau Te Wherowhero VII., rojen kot Tūheitia Paki leta 1955, je bil sedmi kralj maorskega ljudstva in je leta 2006 na prestolu nasledil svojo mater, Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu. Njegova vloga je bila predvsem ceremonialna, cenjen pa je bil kot velik povezovalec in zagovornik pravic maorskega ljudstva.

Vest o njegovi smrti je na družbenih omrežjih objavil predstavnik maorskega kraljevega gibanja Te Kiingitanga, Rahui Papa, ki je izrazil globoko spoštovanje do kralja, in poudaril, da je bil pomemben vodja, ki je s svojo modrostjo in sočutjem prispeval k prihodnosti maorskega ljudstva in celotne Nove Zelandije.

Maori so se prišli poklonit smrti svojega predstavnika. FOTO: Afp

Predstavniki Te Kiingitanga so prav tako izjavili, da je kraljeva smrt velik udarec za maorsko skupnost in vso nacijo. Nova Zelandija je izgubila pomembnega vodjo, ki je bil znan po svoji neomajni zavezanosti svojemu ljudstvu in vrednotam gibanja Kiingitanga.

Novozelandski premier Christopher Luxon se je že poklonil Tuheitiji in dejal, da bo država žalovala za kraljevo smrtjo. »Njegova neomajna predanost svojemu ljudstvu in njegova neumorna prizadevanja za ohranjanje vrednot in tradicije Kiingitanga so pustili neizbrisen pečat našemu narodu,« je dejal v izjavi. Nekdanja premierka Jacinda Ardern je kralja opisala kot zagovornika pravičnosti in blaginje.

Nasledstvo kralja Tuheitie bodo določili voditelji gibanja Kiingitanga, pričakuje pa se, da bo ime razkrito šele po končanih pogrebnih slovesnostih. Kralj bo pokopan na gori Taupiri.

Pomembne povezave

Maorskih kralji so imeli skozi zgodovino pomembne povezave z britansko kraljevo družino. Tuheitia je bil na primer prisoten na kronanju kralja Karla III. leta 2023 in se je z njim srečal tudi zasebno. Britanski monarh je v izjavi dejal, da sta s kraljico Camillo »pretresena« ob novici o njegovi smrti in ob tem navedel maorski pregovor, ki pravi, da je »padlo mogočno drevo Totora«. Leta 2019 je Tuheitia sprejel tudi papež Frančišek.

Slovo od priljubljenega maorskega kralja. FOTO: Afp

Skupnost Maori, ki predstavlja skoraj petino več kot petmilijonskega prebivalstva Nove Zelandije, se pogosto spoprijema z diskriminacijo, posledic pa so zdravstvene težave, nizka stopnja izobrazbe in višja stopnja kriminala. Januarja je Tuheitia gostil več kot 10.000 Maorov na pogovorih o tem, kako se odzvati na vladne načrte za preklic reform, ki so po mnenju številnih staroselcev spodkopavale njihove pravice, je takrat poročal Reuters.

Desničarska vlada Nove Zelandije je predlagala razpustitev maorskega zdravstvenega urada države, preklic uporabe maorskega jezika in odpravo omejitev pri prodaji tobaka – poteza, s katero so si maorski voditelji prizadevali zmanjšati število kadilcev.