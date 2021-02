Unicef in letalske družbe združujejo moči pri dostavi cepiv

7.46 Letalske družbe in Unicef združujejo moči pri dostavi cepiv in medicinskih pripomočkov proti covidu-19



Unicef danes začenja partnerstvo za humanitarni letalski prevoz. V njem je več kot deset vodilnih letalskih družb podpisalo sporazume z Unicefom, da bodo zagotovili prednostni prevoz cepiv proti covidu-19, osnovnih zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih nujnih zadev za odziv na pandemijo. Pobuda bo dolgoročno delovala tudi kot globalni mehanizem za pripravljenost na druge humanitarne in zdravstvene krize.



»Dostava teh življenjsko pomembnih cepiv je edinstvena in zahtevna operacija, upoštevajoč velike količine za prevoz, zahteve hladne verige, število pričakovanih pošiljk in raznolikost poti,« poudarja Etleva Kadilli, direktorica Unicefovega oddelka za dobavo. »Hvaležni smo letalskim družbam, ki so združile moči v Unicefovi pobudi za humanitarni letalski prevoz in podprle dostavo cepiv proti covidu-19.«



Unicefova pobuda za humanitarni letalski prevoz združuje letalske družbe, ki z leti pokrivajo proge v več kot stotih državah, v podporo programu Covax – globalnemu prizadevanju za pravičen dostop do cepiva covid-19 za vse države sveta. Na podlagi načrta razdeljevanja cepiv v okviru programa Covax bo v prvem delu 145 držav v prvi polovici leta 2021 prejelo cepiva za cepljenje približno treh odstotkov prebivalcev.



