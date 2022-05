Upanje, da tudi Slovenija še pride na vrsto

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek je v nedeljo prebral seznam prelatov, ki jim bo konec avgusta na konzistoriju podelil kardinalske birete. Kardinal lahko postane kateri koli duhovnik, ki ga izbere papež, za zgodovino pa so pomembni samo tisti, ki so mlajši od 80 let in lahko volijo novega papeža.

Vsak papež pomembno vpliva na smernice svoje institucije prav z izborom novih kardinalov, med njimi so njegovi somišljeniki in med njimi se skriva tudi njegov naslednik. Tokrat je seznam novih škrlatnih knezov pospremila novica, da je preminil kardinal Angelo Sodano, eden politično najvplivnejših prelatov zadnjih desetletij.

Vsakokrat, ko v Vatikanu pričakujejo objavo seznama novih kardinalov, v Rimu in po vsem katoliškem svetu vlada vznemirjenje. Na seznamu se vsakič skrivajo smernice razvoja ustanove. Dolgo so med kardinali prevladovali Italijani, tudi papeži so bili doma z Apeninskega polotoka, šele Janez Pavel II. je prišel iz Poljske, Benedikt XVI. iz Nemčije, Frančišek pa z drugega konca sveta, iz Argentine. Papež Frančišek je tudi prvi, ki prihaja iz vrst jezuitov, tem do njegovega prihoda niso dovolili blizu ne glede na velikanski vpliv po vsem svetu.