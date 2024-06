Za krmilo spet pošiljajo Ursulo von der Leyen

Pred vrhom voditeljev držav članic v četrtek in v petek je kadrovski sveženj za prihodnje vodstvo EU že pripravljen, veliko dinamike pa je predvsem v političnih skupinah evropskega parlamenta.

Ključni voditelji iz treh političnih družin, desnosredinske evropske ljudske stranke (EPP), socialistov in liberalnega Renew, so se po neuradnih informacijah uskladili, da za vodenje evropske komisije še enkrat predlagajo nemško krščansko demokratko Ursulo von der Leyen. Predsednik evropskega sveta bi bila vsaj en mandat (dve leti in pol) nekdanji portugalski premier, socialist António Costa. Za zunanjepolitično predstavnico EU naj bi izbrali estonsko premierko, liberalko Kajo Kallas. Evropski parlament bi še naprej vodila Maltežanka Roberta Metsola iz EPP.

Pogovori se bodo nadaljevali jutri dopoldne pred začetkom vrha. Madžarskega premierja Viktorja Orbána gotovo ne bo med podporniki tega kadrovskega svežnja. Potegnil je sklep, da so se EPP, levičarji in liberalci v nasprotju z voljo volivcev dogovorili o vzpostavitvi koalicije – zagovornikov vojne. Za izbiro kandidata za predsednika evropske komisije, ki ga nato potrdi še evropski parlament, že tako ni zahtevano soglasje. Pred desetimi leti sta bila proti Luksemburžanu Jean-Claudu Junckerju Orbán in tedanji britanski premier David Cameron.

Druga neznanka je desničarska italijanska premierka Giorgia Meloni. Na neuradnem zasedanju voditeljev prejšnji teden je bila nejevoljna, ker je skupina voditeljev iz centralnih političnih skupin ločeno pripravljala kupčijo o delitvi položajev. V Bruslju že nekaj časa krožijo razlage, da bo Giorgia Meloni v pogovorih z Ursulo von der Leyen na koncu za Italijo izposlovala močan podpredsedniški položaj v prihodnji evropski komisiji. Kdo bi lahko bil kandidat Rima, še ni znano. V italijanskem tisku veliko omenjajo ministra za evropske zadeve Raffaela Fitta.

Predvsem v EPP nimajo težav z razkazovanjem mišic, saj se vidijo kot očitne zmagovalce volitev. Po eni od razlag bi si ob vodenju evropske komisije, evropskega parlamenta za dve leti in pol želijo še kakšen močan položaj. »Kdor je preveč pohlepen, na koncu tvega, da 'pokuri' svojega vodilnega kandidata,« je luksemburški zunanji minister Xavier Bettel pred nekaj dnevi opozoril EPP, da s pretiranimi zahtevami lahko ogrozi Ursulo von der Leyen.

FOTO: Yves Herman/Reuters

Veliko dinamike je v zadnjih dneh predvsem v evropskem parlamentu, kjer se poslanske skupine še sestavljajo. Najtežje je liberalnemu Renew, ki je s 102 padel na (po zadnjih podatkih) 74 poslancev. Iz njegovih vrst je odšlo sedem poslancev češke stranke ANO nekdanjega premierja Andreja Babiša, ki se ne strinja s politiko Renew: od migracij do zelenega prehoda. V Renew so že tako razdeljena na močno oslabljene macroniste, ki so v zadnjem mandatu narekovali tempo v tej skupini, in poslance strank iz stare liberalne družine ALDE.

Nekoliko močnejši so postali na volitvah bolj neuspešni zeleni, ki se jim je pridružilo pet evropskih poslancev federalistično naravnanega Volta. Zeleni bi bili načeloma pripravljeni delovati z navezo stranke okoli sredine, a predvsem za EPP je načrt za prihodnja leta upočasnjevanje zelenega programa EU. Praksa zadnjih let pa je že tako pokazala, da so si pri kočljivih okoljskih in podnebnih vprašanjih blizu z evropskimi konservativci in reformisti (ECR) Giorgie Meloni.

Četudi v evropskem parlamentu ni tradicionalne koalicije kot v državah članicah, se morajo sodelujoče politične skupine vsaj okvirno uskladiti o delu. Predvsem socialisti jasno sporočajo, da ne bodo vstopali v pogajanja, če bo v njih sodelovala skrajna desnica, h kateri uvrščajo tudi ECR. Ursula von der Leyen sicer potrebuje za izvolitev 361 od 720 glasov. Število poslancev iz treh taborov, ki so bili povezani zadnjih pet let, okoli 400.

To bi sicer morali zadoščati za izvolitev, a negotovo je, koliko poslancev bo na tajnem glasovanju ostalo zvestih strankarski disciplini. Potem ko bo na vrhu predlagana, bi jo evropski poslanci lahko izvolili že na prvem zasedanju sredi julija. V primeru kakšnih zapletov bi bilo lahko glasovanje na vrsti šele septembra. Tako bi se sestavljanje evropske komisije v težkih kriznih časih za EU lahko zavleklo vse do začetka prihodnjega leta.