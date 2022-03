Usodni trenutki za Ukrajino, a tudi za Nato in ZDA

V nadaljevanju preberite:

Ukrajina ves svet preseneča z nepričakovano pogumno obrambo pred precej močnejšim ruskim agresorjem, ameriški predsednik Joe Biden pa je pred odhodom na vrh vojaške zveze Nato vendarle ocenil, da je ruski Vladimir Putin potisnjen ob zid in zato še nevarnejši. Omenjal je celo možnost kemičnega napada, zahodne države pa so v vsakem primeru pred usodnimi odločitvami: njihovo zunanjepolitično in vso drugo verodostojnost bodo ocenjevali po uspešnosti ukrajinskega upora.