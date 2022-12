Utiranje poti iz slepe ulice konflikta

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so konec novembra španski poslanci po precej burni razpravi potrdili, da iz kazenskega zakonika umaknejo kaznivo dejanje vstaje, zdaj reformirajo tudi kaznivo dejanje zlorabe javnih sredstev – in tako še približujejo roko levim katalonskim independentistom. Ti so medtem pripravili predlog osamosvojitvenega referenduma, o katerem verjamejo, da bi se lahko zedinili z Madridom.