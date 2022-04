»V 21. stoletju se pobijamo med seboj. To je grozljivo«

V nadaljevanju preberite:

Na ulicah osrednjega Lvova so bili na nekaj kvadratnih metrih pomešani izčrpani vojaki, ki so se za kratek čas vrnili z bojišč, begunske družine iz Mariupolja in Harkova ter hipsterski oblikovalci in programerji. Marsikoga je premagal alkohol. Do pred nekaj dnevi je tu veljala popolna prohibicija – zdaj je v lokalih dovoljeno točiti le pivo in vino. Trgovine s spominki so se hitro »prilagodile« potrebam trga: majice z domoljubnimi motivi in precej kategoričnim, terminalnim sporočilom, namenjenim Rusiji, so zamenjale srednjeveške motive.