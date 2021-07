V Antalyi divjajo gozdni požari

Turistične plaže v dimu. FOTO: via Reuters

V med evropskimi turisti zelo priljubljeni turški provinci Antalya ob Sredozemskem morju je izbruhnilo več gozdnih požarov, ki jih vetrovi zanašajo v smer naseljenih območij, poročajo tuje tiskovne agencije.Zaradi nevarnosti so že evakuirali več sto ljudi v obalnem mestu Manavgat.Turisti po zatrjevanju predstavnikov lokalnih oblasti zaenkrat niso v nevarnosti. Za zdaj tudi ne poročajo o mrtvih ali ranjenih.Na posnetkih je videti temne oblake dima in več metrov visoke plamene. Gasilci se z njimi spopadajo tudi s pomočjo dveh kanaderjev in 15 helikopterjev, na pomoč pa so jim prihiteli kolegi z bližnjih provinc. Vzrok požara še ni znan.