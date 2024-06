V Berlinu na protestih tisoče ljudi proti skrajni desnici

V središču nemške prestolnice se je danes zbralo več tisoč ljudi, ki so pred evropskimi volitvami izražali nasprotovanje skrajno desnemu ekstremizmu in pozivali k obrambi demokracije na voliščih, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah policije je protest doslej potekal mirno.

Popoldanske demonstracije so zaenkrat mirne, pridružilo se je veliko ljudi, je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa povedal tiskovni predstavnik policije v Berlinu.

FOTO: Christian Mang/AFP

Organizatorji so prijavili dogodek za 10.000 udeležencev, vendar se je po navedbah državljanske zveze Campact – ene od organizacij, ki so sodelovale pri organiziranju protestov – ob vznožju berlinskega stebra zmage zbralo okrog 30.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Nemčija je raznolika«, »Stop sovraštvu« in »Dol z rasizmom« so bili nekateri izmed sloganov na transparentih protestnikov. Z rumenimi črkami in zvezdami evropske zastave so demonstranti nad množico oblikovali tudi poziv k udeležbi na evropskih volitvah, ki bodo v Nemčiji v nedeljo.

FOTO: Christian Mang/AFP

Pozivu na proteste proti skrajni desnici in v podporo demokraciji se je danes odzvalo tudi več tisoč ljudi v drugih večjih mestih po državi, kot so Stuttgart, Leipzig, Dresden, München in Frankfurt.

Obdobje med kampanjo pred evropskimi volitvami je v Nemčiji med drugim zaznamovalo tudi nasilje – več politikov iz različnih strank je bilo v zadnjem mesecu tarča fizičnih napadov, v napadu z nožem na shodu protiislamskega gibanja Pax Europa pa je bil konec maja ubit policist.