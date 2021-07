V BiH aretirali vodjo obveščevalne službe

Iz Reutersovega arhiva: na desni Alija Izetbegović, ob njem Krešimir Zubak. FOTO: Reuters Pictures

V Sarajevu je policija danes aretirala vodjo varnostno-obveščevalne službe BiH (Osa)zaradi domnevne zlorabe položaja, ponarejanja dokumentov in pranja denarja, je sporočilo tožilstvo. Mehmedagić je po poročanju medijev med drugim ponaredil svojo diplomo, očitki o pranju denarja pa so povezani z nakupom dveh hiš v Sarajevu.Aretirani je bil v preteklosti telesni stražar in osebni prijatelj prvega predsednika BiH. V preteklosti so mu že sodili zaradi zlorabe položaja, a sta bila tako on kot soobtoženi uslužbenec Ose februarja oproščena. Tožilstvo jima je očitalo, da sta sredstva agencije uporabila za vohunjenje za moškim, ki je kazensko ovadil Mehmedagića.Do aretacije prvega moža Ose sicer prihaja, medtem ko v etnično razdeljeni BiH poteka bitka za ta položaj. Mehmedagić je blizu, vodji glavne bošnjaške stranke SDA. Vodenje Ose je prevzel leta 2015 za petletni mandat.SDA je nato želela njegovo ponovno imenovanje, glavna stranka bosanskih Srbov SNSD pa je temu nasprotovala. Ob tem so se razširili očitki, da Mehmedagić sploh ne izpolnjuje pogojev za direktorja Ose, saj nima zahtevane univerzitetne izobrazbe.Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, so pristojni organi v Republiki srbski nato razveljavili diplomo, ki jo je Mehmedagić pridobil na neki zasebni univerzi v Banjaluki. V njej so odkrili vrsto napak, poleg tega pa Mehmedagić naj ne bi opravil vseh zahtevanih izpitov.Mehmedagić je zatem parlamentarnemu odboru, ki nadzoruje delo Ose, skupaj s svojo kandidaturo za ponovno imenovanje na vrh Ose predložil diplomo z neke druge zasebne univerze, a je tožilstvo posumilo, da je ta ponarejena. Junija letos je v okviru preiskave o tej aferi sledila aretacija lastnika Ameriške univerze s sedežem v TuzliBakir Izetbegović je aretacijo Mehmedagića danes že označil kot orkestriran politični pritisk, katerega namen je s pomočjo pravosodja oslabiti obveščevalno službo.