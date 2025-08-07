EU še ni sprejela niti simboličnih sankcij proti Izraelu

V nadaljevanju preberite:

Pritisk na odločevalce v EU, naj končno sprejmejo ukrepe proti Izraelu, postaja vse močnejši, tudi v državah članicah. V levem delu evropskega parlamenta so, zgroženi nad zadnjim dogajanjem in katastrofalnim položajem v Gazi, zahtevali takojšnjo zamrznitev pridružitvenega sporazuma EU z Izraelom, ki je temelj gospodarskega in političnega sodelovanja med njima.

V EU so upali, da se bo položaj na terenu za ljudi v Gazi lahko izboljšal z julijskim humanitarnim sporazumom z Izraelom, ki naj bi zagotovil širši dostop do pomoči. V evropski komisiji opozarjajo, da položaj ostaja nevzdržen. Čeprav je bilo narejenih nekaj pozitivnih premikov, bi morali narediti še veliko več, so dodali.

Razlike med državami se zrcalijo tudi v razpravah znotraj evropske komisije. Med komisarji izstopa španska socialistka Teresa Ribera. Izvršna podpredsednica evropske komisije za čisto, pravično in konkurenčno tranzicijo je trpljenje v Gazi primerjala s trpljenjem Judov v varšavskem getu v času holokavsta.