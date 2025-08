Če se razmere ne bodo izboljšale, bo Berlin podprl sankcije

V nadaljevanju preberite:

Izrael ima v svetu vse manj prijateljev in tudi najtesnejši zavezniki so zaradi razmer v Gazi vse bolj nejevoljni. Vse več držav napoveduje priznanje Palestine, številne pozivajo k sankcijam in tudi v Berlinu naj bi razmišljali o sankcijah, če se razmere v Gazi ne bodo izboljšale. Te dni se je zaradi vse hujših humanitarnih razmer v Gazi mudil nemški zunanji minister Johann Wadephul, ki je izraelskim oblastem povedal, kaj nemška politika pričakuje od Izraela. Razmere v Gazi pa si je danes ogledal tudi posebni odposlanec predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff, ki je obiskal eno od razdelilnic hrane v Rafi.