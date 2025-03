V Burmi potres z magnitudo 7,7, čutili so ga 1400 kilometrov stran

Močan potres z magnitudo 7,7 se je zgodil v Burmi na globini desetih kilometrov, je razvidno iz podatkov ameriškega seizmološkega urada USGS. Potres so čutili tudi v Indiji, Bangladešu, Laosu, na Kitajskem in Tajskem.

Epicenter potresa je bil 16 kilometrov severozahodno od mesta Sagaing okoli 12.50 po lokalnem času.

Iz Tajske in Burme poročajo o obsežni gmotni škodi. V Bangkoku se je zrušila 30-nadstropna stolpnica, ki je bila v gradnji, v ruševinah je zdaj ujetih 43 delavcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz burmskega glavnega mesta Najpjidav poročajo o številnih poškodovanih. Tamkajšnja bolnišnica, ki lahko sprejme 1000 pacientov, je preobremenjena, poškodovance zato oskrbujejo kar na ulici, poroča Guardian.

Tajski narodni inštitut za urgentno medicino zaenkrat poroča o eni smrtni žrtvi nesreče s porušeno 30-nadstropno stavbo, več deset so jih rešili iz ruševin, piše Guardian.

Delavci v Bangkoku v bližini zrušene stavbe. FOTO: Ann Wang/Reuters

Potres so zaznali tudi na jugozahodu Kitajske, kjer je tamkajšnja seizmološka agencija njegovo jakost ocenila na 7,9. Prav tako so tresenje čutili na severu Tajske in v glavnem mestu Bangkoku, kjer so prestrašeni prebivalci zaradi tresenja pobegnili na ulice. Guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt je za javnost dejal, da je več stavb poškodovanih in prebivalstvo pozval, naj bodo previdni, poroča Reuters.

FOTO: AFP

Potres je prekinil delovanje podzemne železnice in hitre železnice, tresenje pa je povzročilo valovanje vode v bazenih in tresenje stolpnic.

Tajska premierka Paetongtarn Šinavatra je razglasila izredne razmere in napovedala tudi izredni sestanek, na katerem bodo preučili posledice potresa.