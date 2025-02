Hrvaško stresel potres magnitude 4.0, epicenter pri Petrinji

Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvaške so ob 12.52 zabeležili precej močan potres z epicentrom pri naselju Taborište, ki se nahaja jugovzhodno od Petrinje. Magnituda potresa je znašala 4.0 po Richterju, intenzivnost v epicentru pa V do VI stopnje lestvice EMSC, je objavila Seizmološka služba.

Prve ocene magnitude so bile še višje in so segale do 4.5 po Richterju. Epicenter se sicer nahaja okoli 50 kilometrov od Zagreba.

Potres so čutili prebivalci v okoliških mestih v bližini Petrinje in Siska, vse do Zagreba, pa tudi v Bosni in Hercegovini. V Sloveniji potresa ni bilo čutiti.