Bomba, skrita v električnem skuterju, ubila ruskega generala

V eksploziji v Moskvi sta umrla visoki general ruskih oboroženih sil Igor Kirilov in njegov pomočnik, poročajo tuji mediji.

Generalpodpolkovnik Igor Kirilov, od leta 2017 vodja ruskih sil za jedrsko, biološko in kemično obrambo (NBC), je v danes zgodaj zapuščal stanovanjski blok, ko je eksplodirala naprava, skrita v skuterju, BBC povzema poročilo ruskega preiskovalnega odbora.

Slike s prizorišča kažejo močno poškodovan vhod v stavbo, z ožganinami na stenah in številnimi razbitimi okni. Na ulici je bilo mogoče opaziti tudi dve mrliški vreči. »Na kraju dogodka so preiskovalci, forenziki in operativne službe,« so sporočili s Preiskovalnega odbora Ruske federacije, od leta 2011 glavnega zveznega preiskovalnega organa v Rusiji.

FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Oktobra je Združeno kraljestvo Velike Britanije uvedlo sankcije proti 54-letnemu Kirilovu, češ da je nadzoroval uporabo kemičnega orožja v Ukrajini in deloval kot »pomemben glasnik dezinformacij Kremlja«.

V ponedeljek ga je ukrajinska tajna služba SBU obtožila, da je odgovoren za množično uporabo prepovedanega kemičnega orožja. Ukrajinski polkovnik Artem Vlasiuk pravi, da je bilo med vojno zaradi zastrupitve s kemikalijami hospitaliziranih več kot dva tisoč ukrajinskih vojakov, tri osebe pa so umrle.

Po podatkih SBU ruske sile na ukrajinske vojake z droni odvržejo kemično orožje. Tako imenovane kemične granate sproščajo strupene pline, ki dražijo oči in dihala.