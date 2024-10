V EU lani rast deleža mednarodnih turistov

V nastanitvenih obratih v EU so lani zabeležili 2,9 milijarde prenočitev, potem ko so jih leto prej našteli 2,8 milijarde. Skoraj 1,6 milijarde prenočitev so ustvarili domači turisti, 1,4 milijarde pa mednarodni. Delež prenočitev, ki so jih ustvarili gosti iz držav zunaj EU, se je po podatkih Eurostata s predlanskih 12,6 povečal na 15,6 odstotka.

Število prenočitev, ki so jih ustvarili turisti iz držav zunaj EU, se je v absolutnih številkah povečalo za 60 milijonov. V povprečju je vsako noč v državah EU prespalo 164.000 mednarodnih turistov več kot leta 2022, so pred dnevi sporočili iz evropskega statističnega urada.

V Italiji je za turiste na voljo 5,2 milijona postelj. FOTO: Manuel Silvestr/ Reuters

Gostje iz severne Amerike so ustvarili 7,1 odstotka vseh nočitev, ki so jih ustvarili gosti iz tujih držav, gosti iz Azije pa 4,6 odstotka. 2,2 odstotka tujih prenočitev so ustvarili gosti iz osrednje in južne Amerike, odstotek iz Oceanije in 0,7 odstotka iz Afrike.

Gostje iz drugih EU držav so ustvarili 62,4 odstotka vseh prenočitev mednarodnih gostov, 21,4 odstotka pa so jih ustvarili turisti iz drugih evropskih držav.

Seveda je veliko turistov tudi v Franciji. FOTO: Shutterstock

Lani je bilo v EU po Eurostatovi oceni gostom na voljo 29,2 milijona postelj, potem ko so jih leta 2022 našteli 28,9 milijona. Nekaj več kot tretjino nastanitvenih zmogljivosti je lani odpadlo na Italijo in Francijo. Prva je imela 5,2 milijona postelj, druga pa 5,1 milijona. Sledili sta Španija in Nemčija s 3,8 milijona oz. 3,4 milijona postelj.

Kot so še zapisali na evropskem statističnem uradu, so turisti lani 1,4 milijarde prenočitev ustvarili v obmorskih destinacijah.