Večno vračanje istega samodržca

Aleksander Lukašenko, ki bo konec avgusta dopolnil 71 let, je na čelu Belorusije vse od leta 1994, ko so Belorusi prvič po razpadu Sovjetske zveze odšli na volitve in glasovali za predsednika države. Nobenega dvoma ni, da bo nekdanji direktor sovhoza, ki so ga že pred leti razglasili za »zadnjega evropskega diktatorja«, v nedeljo ponovno zmagal na volitvah, ki jih na Zahodu spet ne bodo priznali.