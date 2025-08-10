Dvomi in nezaupanje na stari celini

V nadaljevanju preberite:

Evropska politika s precej nezaupanja in dvomi spremlja priprave na petkovo srečanje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski. Trump je sicer prejšnji teden seznanil najpomembnejše evropske voditelje o pogovorih z Moskvo, a v pogajalski proces niso vključeni.

Glas EU v pogovorih med Moskvo in Washingtonom ne šteje veliko. V noči na nedeljo so voditelji Francije, Italije, Nemčije, Poljske, Finske, Združenega kraljestva in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen v skupni izjavi zapisali, da o poti do miru ne bi smeli odločati brez Ukrajine. Prepričani so, da lahko resnejša pogajanja potekajo le v kontekstu prekinitve ognja ali zmanjšanja sovražnosti.