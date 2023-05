V Franciji na deset tisoče ljudi protestira proti pokojninski reformi

V Franciji se je na današnji 1. maj na novih protestih proti pokojninski reformi zbralo več deset tisoč ljudi. Protestni shodi, h katerim so pozvali sindikati, so se že začeli v več večjih pa tudi manjših mestih po državi. Oblasti skupno pričakujejo od 500.000 do 650.000 udeležencev, samo v Parizu naj bi se jih zbralo do 100.000.

Sindikati so po vsej državi pozvali k več kot 300 shodom. Ti zaenkrat povečini potekajo mirno, čeprav denimo iz Lyona francoski mediji že poročajo tudi o nasilnih incidentih.

V Franciji so mednarodni dan delavcev letos zaznamovali množični protesti po vseh mestih. FOTO: AFP

Policija je pripravljena tudi na izgrede, kakršni so ponekod zaznamovali predhodne proteste proti pokojninski reformi. Za varnost po vsej državi skrbi 12.000 policistov, samo v Parizu 5000. Tako v prestolnici kot več drugih velikih mestih lahko tokrat policija prvič za nadzor razmer uporabi tudi drone.

Pokojninsko reformo, ki med drugim zvišuje upokojitveno starost z 62 na 64 let, je vlada predsednika Emmanuela Macrona marca sprejela mimo parlamenta. Macron je ustrezen zakon aprila tudi že podpisal, a sindikati in del opozicije nadaljujejo s pozivi k protestom, da bi preprečili začetek njenega izvajanja 1. septembra.

V zadnjih mesecih so stavke in protesti, ki so se neredko sprevrgli v nasilje, večkrat ohromili javno življenje. Število udeležencev rednih protestov se je v zadnjem času zmanjševalo, pojavljali pa so se tudi znaki razhajanja znotraj skupne fronte sindikatov. V luči tega se poraja vprašanje, ali bodo današnji prvomajski shodi zadnje velike demonstracije proti sporni reformi.

Francoska policija je morala posredovati večkrat in uporabiti tudi prisilna sredstva. FOTO: AFP

Sredi tega meseca je Macron v televizijskem nagovoru dejal, da razume jezo Francozov zaradi reforme, a obenem vztrajal, da je ta nujna.