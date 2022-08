V Franciji se obeta odprava naročnine za javno radiotelevizijo

V Franciji so vse bliže odpravi prispevka za javno radiotelevizijo, ki ga mora zdaj plačevati vsako gospodinjstvo s televizijo. Njegovo odpravo je že v kampanji pred predsedniškimi volitvami obljubljal francoski predsednik Emmanuel Macron, očitno pa ima podporo tudi v obeh domovih francoskega parlamenta.

Po narodni skupščini je namreč odpravi naročnine, ki znaša 138 evrov na leto, v noči na danes pritrdil tudi zgornji dom parlamenta, senat. V prvem branju je za novost, ki jo uvajajo v okviru rebalansa proračuna, glasovalo 196 senatorjev, 147 jih je bilo proti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Javna radiotelevizija naj bi se v prihodnje financirala iz dela pobranega DDV, senat pa od vlade zahteva, da v prehodnem obdobju do konca leta 2024 pripravi celovito reformo sektorja, vključno z ustreznim sistemom financiranja.

Z obstoječim prispevkom bodo sicer letos zbrali 3,2 milijarde evrov, kar predstavlja levji delež od skupno 3,8 milijarde evrov, kolikor na leto skupaj porabijo France Televisions, Radio France, francosko-nemški Arte in mednarodna kanala France 24 in RFI.

FOTO: Shutterstock

Macron je odpravo obveznega prispevka v predvolilni kampanji obljubljal kot enega od ukrepov za zmanjšanje vse višjih življenjskih stroškov in krepitev kupne moči Francozov. A kritiki svarijo, da bo sprememba financiranja vodila v večje vpletanje vladajoče politike v javne medije in jih destabilizirala.

Generalni direktor Evropske radiodifuzne zveze (EBU) Noel Curran je opozoril pred širšimi posledicami in tako imenovanim učinkom domin. Podobne spremembe kot v Franciji namreč načrtuje tudi konservativna britanska vlada in velika verjetnost je, da bodo Parizu in Londonu postopoma sledile tudi druge evropske države.

V negotovosti sta tako po njegovem mnenju uveljavljeni model financiranja in posledično sam obstoj javnih medijev v Evropi, še posebej v tistih državah, kjer ti niso tako močni in nimajo tako dolge tradicije kot v Franciji in Veliki Britaniji.