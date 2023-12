V Gazi ubitih najmanj 100 ljudi, večinoma žensk in otrok

Oblasti v Gazi ocenjujejo, da je bilo samo v zadnjih 12 urah v izraelskih zračnih napadih na palestinsko enklavo ubitih najmanj 100 ljudi, večinoma žensk in otrok. Ob nadaljevanju napadov na severu Gaze narašča tudi število žrtev med izraelskimi vojaki. Združeni narodi medtem še naprej opozarjajo na pomanjkanje hrane, vode in zdravil.

V izraelskem zračnem napadu na begunsko taborišče Al Magazi v središču območja Gaze je bilo ponoči ubitih najmanj 70 ljudi, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Tiskovni predstavnik ministrstva je dejal, da bo število smrtnih žrtev verjetno še naraslo zaradi velikega števila družin, ki živijo na tem območju.

Bombe so padale na stanovanjske stavbe, uničevale celotne soseske in infrastrukturo, kot so ceste, ki vodijo v begunska taborišča in iz njih. V zadnjih 12 urah je bilo v Gazi skupno ubitih več kot 100 ljudi, večinoma žensk in otrok, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelska vojska napoveduje nadaljevanje operacij. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Po navedbah palestinskega Rdečega polmeseca so zaradi intenzivnih izraelskih zračnih napadov zaprte glavne ceste med Magazijem in dvema drugima begunskima taboriščema Al Burej in Al Nuseirat, kar ovira delo reševalnih ekip, poroča britanski BBC.

Odkar je Varnostni svet ZN minuli petek sprejel resolucijo, ki poziva k hitri, varni in povečani dostavi pomoči prebivalcem Gaze ter vzpostavitvi pogojev za trajno prekinitev sovražnosti, se je intenzivnost izraelskih napadov na območje le še povečala.

ZN še naprej opozarjajo, da se skoraj vsi prebivalci Gaze soočajo s hudim pomanjkanjem hrane in čiste pitne vode, primanjkuje pa tudi zdravil.

Izraelska vojska medtem napoveduje nadaljevanje operacij in ocenjuje, da bi lahko trajalo več mesecev preden bodo prevzeli nadzor nad mestom Han Junis na jugu Gaze. Ta konec tedna je bilo v palestinskih enklavi ubitih najmanj 16 izraelskih vojakov, ki se soočajo z gverilskimi napadi pripadnikov gibanja Hamas.

FOTO: Said Khatib/AFP

Izraelski vojni kabinet naj bi danes razpravljal o načrtu za vzpostavitev premirja, ki ga je predlagal Egipt. Ta predvideva sedem do deset dni prekinitve ognja, v tem času pa naj bi izvedli nove izmenjave ujetnikov in osvobodili vse talce, ki jih v Gazi še vedno zadržuje Hamas.

V Gazi je bilo od 7. oktobra, ko so izbruhnili spopadi med Hamasom in izraelskimi silami, ubitih 20.424 ljudi, nekaj več kot 54.000 je ranjenih, kažejo zadnji podatki palestinskega ministrstva za zdravje. Na izraelski strani je bilo 7. oktobra v napadu Hamasa ubitih nekaj manj kot 1200 ljudi, v ofenzivi na Gazo pa je doslej umrlo 157 vojakov, kažejo podatki izraelskih oblasti.