V Glasgowu in po svetu danes veliki protesti za podnebno pravičnost

V britanskem Glasgowu in številnih drugih mestih po vsem svetu so danes napovedani veliki protesti za podnebno pravičnost. Samo v mestu, ki gosti podnebno konferenco COP26, pričakujejo več kot 50.000 ljudi, so poročali britanski mediji.

Protestna kolona bo, kot napoveduje pripravljalec protesta, Koalicija COP26, v Glasgowu na pot krenila opoldne po lokalnem času. Številne ceste in ulice v mestu bodo zato večji del dneva zaprte. Med govorci na dogodku bodo po navedbah organizatorjev podnebne aktivistke Greta Thunberg iz Švedske, Mitzi Jonelle Tan iz Filipinov ter Vanessa Nakate iz Ugande in britanski glasbenik Darren McGarvey.

Aktivisti skupine Extinction Rebellion so sicer v tem škotskem mestu že v torek s protestom zaprli ulice v središču mesta. V petek pa so ulice zavzeli mladi iz gibanja Petki za pravičnost. Policija sporoča, da bo ukrepala v primeru morebitnih izgredov in nasilja.

FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Velike protestne pohode za ukrepanje za podnebno pravičnost danes napovedujejo tudi v drugih britanskih mestih, med drugim v Londonu, Manchestru ter Liverpoolu. Globalne akcije pa gre med drugim pričakovati v Sydneyju, Seulu, Washingtonu, Berlinu, Istanbulu, Parizu, Lizboni, Chicagu, Ciudad de Mexicu ter Nairobiju.

Koalicija COP26 na spletni strani navaja, da se bo po svetu odvilo več kot 200 dogodkov, od tega več kot sto v Veliki Britaniji. Shodi se bodo odvili ob zaključku prvega tedna podnebne konference in bodo priložnost, da ljudje povedo svoje mnenje o dogajanju, so prepričani organizatorji.

»Na ulice gremo, da bi vlade premaknili od podnebnega nedelovanja k podnebni pravičnosti. To je najmanj dostopen podnebni vrh doslej - toliko ljudi je ostalo ob strani pogovorov ali pa sploh niso mogli pripotovati. Danes bodo slišani glasovi teh ljudi,« so izjavo tiskovnega predstavnika Koalicije COP26 Asada Rehmana povzeli v sporočilu za javnost.