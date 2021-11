V Italiji ne razumejo slovenske brezbrižnosti

V nadaljevanju preberite:

V Italiji se politiki še prepirajo,­ ali naj se zgledujejo po Angeli Merkel ali celo po Avstrijcih pri načrtovanju ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa. Prah dviga predlog, da bi obvezno cepili vse, ki prodajajo na stojnicah in so v stikih z veliko ljudmi. Italijani so previdni, ker se bojijo novih okužb, hkrati pa ponosni, ker je vsak dan pozitivnih samo 1,7 odstotka testiranih. Rimski časnik Repubblica je bralcem razkril, da covid-19 v Italijo zdaj prihaja iz Slovenije, tako trdijo tudi zdravniki v Trstu, ki na Balkanu vidijo svetovno žarišče te bolezni.