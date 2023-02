V Italiji umrlo najmanj 59 ljudi, od tega 12 otrok

Na jugu Italije je v nedeljo potonila ladja z begunci. Umrlo je 59 ljudi, od tega 12 otrok, tudi dojenček, več deset oseb še pogrešajo, poroča BBC.

Plovilo je v slabem vremenu in razburkanem morju skušalo pristati v bližini kalabrijskega mesta Crotone, a je pri tem trčilo v skale, razpadlo in se potopilo.

Trupla so našli na plaži v bližnjem obmorskem letovišču. »Bilo je že kar nekaj slabih pristankov, a nikoli takšne tragedije,« je za Rai News povedal župan mesta Curto Antonio Ceraso.

Na krovu so bili ljudje iz Afganistana, Pakistana, Somalije in Irana, ki so po besedah italijanskega predsednika Sergia Mattarelle bežali iz zelo težkih razmer. Notranji minister Matteo Piantedosi je ob obisku kraja nesreče dejal, da naj bi 30 ljudi še vedno pogrešali.

Obalna straža je sporočila, da so 80 ljudi našli živih, »skupaj s tistimi, ki jim je po potopu uspelo doseči obalo«.

Razbitine plovila je naplavilo na obalo. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Koliko potnikov je bilo na ladji, ki je pred dnevi izplula iz Turčije, natančno ni znano. Reševalci so za tiskovno agencijo AFP povedali, da jih je bilo več kot 200, kar pomeni, da je več kot 60 še pogrešanih.

Premierka za smrt okrivila tihotapce, enega so že aretirali

Pakistanski premier Šebaz Šarif se je skliceval na poročila, da je med mrtvimi več kot dva ducata Pakistancev, in novico označil za »zelo skrb vzbujajočo«. Pakistanskim diplomatom je naročil, naj čim prej ugotovijo dejstva.

Med preživelimi je tudi eden izmed tihotapcev, policija je sporočila, da so ga aretirali.

Italijanska premierka Giorgia Meloni – izvoljena lani delno na podlagi obljube, da bo zajezila tok migrantov v Italijo – je izrazila »globoko žalost« in za smrtne žrtve okrivila trgovce z ljudmi. »Nehumano je zamenjati življenja moških, žensk in otrok za ceno vozovnice, ki so jo plačali v lažni perspektivi varnega potovanja,« je dejala in dodala, da se je »vlada zavezala, da bo preprečila odhode in s tem tudi razplet teh tragedij«. Desničarska vlada Melonijeve je obljubila, da bo migrantom preprečila, da bi prispeli do italijanske obale, in v zadnjih dneh so sprejeli nov zakon, ki zaostruje pravila o reševanju.

Carlo Calenda, nekdanji italijanski gospodarski minister, je opozoril, da je treba ljudi v težavah na morju rešiti »ne glede na ceno«, a dodal, da je treba »zapreti nezakonite poti priseljevanja«.

Predsednica evropske komisije Ursula van der Leyen je dejala, da je »globoko užaloščena« zaradi nesreče, in dodala, da je »izguba življenj nedolžnih migrantov tragedija«. Po njenih besedah je ključno »podvojiti prizadevanja« za napredek pri reformi azilnih pravil EU, da bi se lahko spopadli z izzivi, povezanimi z migracijami v evropske države.