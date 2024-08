V Italiji zaradi vročine pozivi k podaljšanju počitnic v oktober

V Italiji, kjer učenci in učitelji uživajo tri mesece dolge poletne počitnice, nekateri sindikati in združenja učiteljev zaradi podnebnih sprememb in poletne vročine, ki v zadnjem času zaznamuje poletne mesece, zahtevajo spremembo šolskega koledarja. Pri tem pozivajo k podaljšanju poletnih počitnic v oktober, poročajo italijanski mediji.

Učiteljski sindikati opozarjajo, da je zaradi poletne vročine nesmiselno začeti pouk sredi septembra, in predlagajo začetek v oktobru. Ministra za izobraževanje Giuseppeja Valditara so tako pozvali, naj preuči možnost spremembe šolskega koledarja, da bi se »izognili morebitnim obolenjem ob visokih temperaturah tako med dijaki z zdravstvenimi težavami kot med učitelji«.

Sindikati in združenja se pri tem zavzemajo za podaljšanje poletnih počitnic še za tri tedne, do začetka oktobra. S tem bi po njihovem prepričanju tudi podaljšali turistično sezono.

»Potrebujemo zdrav razum in predvidevanje,« je dejal predsednik učiteljskega sindikata Anief Marcello Pacifico. Meni, da se mora v luči podnebnih sprememb spremeniti tudi proizvodni sistem.

Drugo učiteljsko združenje, Koordinacijski urad učiteljev za človekove pravice, pa je celo pisalo združenju pediatrov in zaprosilo za strokovno mnenje, da bi ugotovili, ali bi bilo treba začetek letošnjega šolskega leta zaradi visokih temperatur prestaviti, je v nedeljo poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Nobeden starš nima tri mesece dopusta

Na drugi strani pa številna združenja staršev opozarjajo, da je že trimesečno zaprtje šol, od začetka junija do začetka septembra, predolgo. Pri tem izpostavljajo visoke stroške otroškega varstva poleti in dejstvo, da noben starš nima tri mesece dopusta.

Italijani so po dolžini šolskih poletnih počitnic v Evropi prav pri vrhu. Začetek počitnic se po italijanskih deželah razlikuje, večinoma pa se začnejo v začetku junija in trajajo od 12 do 13 tednov.