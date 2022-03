V Italiji zasegli največjo jadrnico na svetu ruskega oligarha Melničenka

Kot smo poročali, je futuristično plovilo ruskega oligarha Andreja Melničenka Sailing Yacht A, ki velja za največjo jadrnico v zasebni lasti na svetu, trenutno v tržaškem pristanišču. Italijanske oblasti so to 530 milijonov evrov vredno jadrnico zasegle v okviru sankcij proti ruskim superbogatašem. Zaseg sledi sankcijam, ki jih je EU zoper ruskega magnata Melničenka, dejavnega na področju energetike in mineralnih gnojil, uvedla ta teden.

Italijani zasegli že 700 milijonov evrov premoženja

Trijamborno, 143 metrov dolgo in 25 metrov široko jadrnico, ki jo poleg vetra poganja hibridni pogonski sistem dizlovih in električnih motorjev, so leta 2015 izdelali v nemškem Nobiskrugu, pluje pa pod bermudsko zastavo. Velja za najdražjo jadrnico, načrte zanjo pa je pripravil sloviti francoski oblikovalec Philippe Starck. Posadka šteje prek 50 mož.

V začetku tega meseca je Italija začela z zamrznitvijo premoženja ruskih oligarhov, med drugim so oblasti zasegle luksuzno jahto jeklarskega magnata Alekseja Mordašova. Doslej naj bi zasegle za okoli 700 milijonov evrov premoženja.