V Kijevu odjeknilo več eksplozij

V ukrajinski prestolnici Kijev in okolici so se danes zvečer oglasili alarmi za zračni napad. V središču mesta je bilo po navedbah prebivalcev slišati eksplozije in streljanje. Vojaške oblasti v mestu so ljudi pozvale, naj ostanejo mirni in odidejo v zaklonišča. Oblasti so zatem sporočile, da je bil sestreljen dron.

Eksplozije so v Kijevu, ki je bil že ponoči tarča napadov z droni, odmevale približno 15 do 20 minut, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Njeni novinarji so povedali, da so videli dron, ki ga je ukrajinska zračna obramba skušala sestreliti, zatem pa poročali o črnem dimu v zraku.

Vojaška uprava v prestolnici je medtem sporočila, da je »zračna obramba na delu«. Po približno 20 minutah so objavili konec zračnega napada.

»Sovražnikov dron je bil sestreljen,« je sporočil vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

Eksplozija v Kijevu. FOTO: lina Smutko/Reuters

Župan Kijeva Vitalij Kličko je poročal o eksplozijah in požaru v okrožju Solomjanski v prestolnici. Kmalu zatem je dejal, da so gasilci omejili požar, ki je izbruhnil v štirinadstropni stavbi. Informacije o morebitnih žrtvah še preverjajo, je še dodal po poročanju AFP.

Ukrajinsko prestolnico in več drugih regij so že ponoči pretresli ruski napadi z brezpilotnimi letalniki iranske izdelave. Po poročanju ukrajinskih sil je Rusija proti Ukrajini izstrelila približno 24 dronov, od katerih jih je 18 sestrelila ukrajinska zračna obramba. Poročil o smrtnih žrtvah ali večji gmotni škodi ni bilo.

Vodja vojaške uprave v Kijevu Sergej Popko je pri tem sporočil, da Kijev tako intenzivnih napadov ni doživel že od začetka leta.