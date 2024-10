V Liguriji in Toskani ljudi reševali iz avtomobilov in hiš, en človek umrl

Italijanske dežele Lombardijo, Ligurijo in Toskano so to noč zajela huda neurja. Močne padavine so prizadele predvsem območje okoli toskanskega pristaniškega mesta Livorno, poročajo celo o smrtni žrtvi. Gasilci so morali priskočiti na pomoč mnogim, ki so zaradi naraslih voda ostali ujeti v avtomobilih ali hišah.

Na območju kraja Campiglia Marittima pri Livornu so morali posredovati gasilci, potem ko je reka Cornia zaradi naliva prestopila bregove in poplavila bližnje kraje. Voda je vdrla v več hiš, evakuirali so več kot 30 ljudi. Šole na območju so danes zaprte, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na območju Livorna so gasilci posredovali več kot stokrat zaradi reševanja ljudi, ki so obtičali v avtomobilih v poplavljenih podvozih ali nižjih nadstropjih zgradb. V Liguriji so v četrtek našli mrtvega 75-letnega moškega, ki se je s prijateljem odpravil v gozd nabirat gobe.

V Benetkah spet sprožili sistem zapornic

V toskanskem mestu Siena je po silovitem neurju voda vdrla na tamkajšnjo železniško postajo, zaradi česar so morali začasno ustaviti železniški promet. Šole v mestu so ostale zaprte.

Močne padavine so povzročile kaos tudi v prestolnici Lombardije Milanu. Zaradi podrtega drevesa sta bila lažje poškodovana dva človeka.

Oblasti v Benetkah pa so se danes, že drugi dan zapored, odločile sprožiti sistem zapornic Mose, da bi zaščitile mesto pred poplavami. Gladina morja je dosegla okoli 120 centimetrov nad povprečno višino, so sporočili.

Neurja z močnim deževjem bi lahko v prihodnjih dneh prizadela tudi druge italijanske dežele, med njimi Piemont in Emilijo - Romanjo.