V Luksorju odkrili novo egipčansko grobnico

V Luksorju so odkrili novo egipčansko grobnico izpred 3500 let, v kateri so po ocenah arheologov posmrtni ostanki soproge kralja iz 18. dinastije, so v soboto sporočile egiptovske oblasti. Notranjost grobnice je sicer v slabem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Egiptovski in britanski raziskovalci so grobnico odkrili na zahodnem bregu reke Nil, kjer sta znameniti Dolina kraljic in Dolina kraljev, je povedal Mostafa Waziri, vodja egiptovskega vrhovnega sveta za antikvitete.

Kot je dodal, doslej odkriti elementi v grobnici kažejo, da je grobnica iz 18. dinastije, iz katere sta bila tudi faraona Ehnaton in Tutankamon. 18. dinastija, del obdobja egipčanske zgodovine, znanega kot Novo kraljestvo, se je končala leta 1292 pr. n. št. in velja za enega od vrhuncev starega Egipta.

Vodja britanske raziskovalne misije Piers Litherland z Univerze v Cambridgeu je dejal, da bi grobnica lahko pripadala kraljevi ženi ali princesi iz rodu Tutmozidov.