V množičnem streljanju na Floridi dva mrtva in številni ranjeni

V množičnem streljanju na jugovzhodu Floride sta bili danes ubiti dve osebi, več kot dvajset ljudi je ranjenih, med njimi je najmanj eden v kritičnem stanju, je sporočila policija okrožja Miami-Dade. Trije neznanci so naključno streljali na goste pred nočnim klubom in nato zbežali, poročajo tuje tiskovne agencije.



Do streljanja je prišlo nekaj po polnoči po lokalnem času pred klubom, kjer je potekal koncert. Trije neidentificirani napadalci so izstopili iz belega terenskega vozila ter z avtomatskim orožjem in pištolami začeli naključno streljati v zbrano množico, poročajo tuje tiskovne agencije. Trojica se je nato vrnila v avto in pobegnila.

Ekipe nujne pomoči so v bolnišnico prepeljale najmanj 20 ljudi, najmanj ena oseba je v kritičnem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»Sem na prizorišču novega ciljno usmerjenega in strahopetnega dejanja z nasilnim orožjem, kjer je bilo ustreljenih več kot 20 ljudi, dve osebi sta žal umrli,« je na twitterju zapisal direktor policije okrožja Miami-Dade Alfredo Ramirez III. »To so hladnokrvni morilci, ki so naključno streljali v množico, in iskali bomo pravico,« je zapisal.



Gre za drugo streljanje na območju Miamija ta konec tedna. V petek zvečer so napadalci, ki so na mimoidoče streljali iz avtomobila na območju Wynwood, eno osebo ubili, ranjenih je bilo šest ljudi.



V ZDA je v zadnjih mesecih prišlo do množičnega streljanja v objektu FedEx v Indianapolisu, v poslovni stavbi v Kaliforniji, v trgovini z živili v Koloradu in v več zdraviliščih v Atlanti. Ameriški predsednik Joe Biden je po zadnjem strelskem pokolu v ZDA pred dnevi pozval zvezni kongres, naj ukrepa in sprejme smiselno zakonodajo, s katero bi zmanjšali nasilje z orožjem v ZDA. V ZDA je lani po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v povezavi s strelnim orožjem umrlo več kot 43.000 ljudi.

