V nemilosti tudi prominentni iranski igralki

V Iranu so zaprli še dve glasni podpornici protestov proti režimu, tokrat prominentni igralki Hengameh Gaziani in Katajun Riahi. Aretirali so ju, ker sta si v javnosti odstranili naglavni ruti ter tako izrazili očitno kljubovanje oblasti. Kot je sporočila državna tiskovna agencija IRNA, ju tožilstvo preiskuje zaradi njunih »provokativnih« objav na družbenih omrežjih.

Hengameh Gaziani je znana kot kritičarka zatiranja protestov, ki se zadnje mesece po smrti 22-letne Mehse Amini, ki je umrla po aretaciji prav zaradi tega, ker ni nosila naglavne rute, vrstijo po Iranu. Igralko so pridržali zaradi spodbujanja in podpiranja izgredov in zaradi komuniciranja z opozicijskimi mediji, je poročanje agencije IRNA povzela francoska AFP.

Dvainpetdesetletna igralka je že nakazala, da jo je tožilstvo pozvalo na zaslišanje, ter na instagramu objavila posnetek, na katerem si sname hidžab. »Morda bo to moja zadnja objava,« je zapisala. »Od tega trenutka naprej, ne glede na to, kaj se zgodi z mano, vedite, da sem kot vedno do zadnjega diha na strani iranskega ljudstva.« Prejšnji teden je iranske oblasti že obtožila, da so morilci otrok, saj naj bi v protestih oziroma aretacijah po njih življenje izgubilo okoli 50 mladoletnih.

Tudi Katajun Riahi, je izrazila solidarnost s protestniki; 60-letna igralka, ki je nastopila v nizu nagrajenih filmov, je septembra dala intervju za televizijo Iran International s sedežem v Londonu, med katerim ni nosila naglavne rute.

Kot AFP povzema iransko spletno stran Mizan Online, so tožilci zaradi »provokativnega« gradiva, objavljenega na družbenih medijih, zaslišanje zahtevali za osem ljudi. Med njimi naj bi bil tudi Jahja Golmohamadi, trener teheranskega nogometnega moštva Persepolis FC, ki je ostro kritiziral igralce iranske reprezentance, ker niso »prenesli glasu zatiranih ljudi na ušesa oblasti«, ter še igralki Mitra Hadžar in Baran Kosari.