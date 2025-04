V nesreči žičnice umrli štirje ljudje, še ena oseba je hudo ranjena

V nesreči kabinske žičnice, ki pelje na skoraj 1200 metrov visoko goro Monte Faito na jugu Italije, so umrli štirje ljudje, poroča italijanska agencija Ansa. Še ena oseba je bila v nesreči hudo poškodovana.

Po prvih znanih podatkih naj bi kabina gondole padla po strmini, ko se je pretrgal vlečni kabel, je dejal župan Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza v odgovoru novinarjem in potrdil, da je bilo v kabini, ki je padla, pet ljudi, štirje turisti in strojevodja. Vseh dvanajst tujih turistov, ki so obtičali v kabini nekoliko nižje, je so s pomočjo pasov in vitla že spravili na varno.

Župan opozarja, da je bila žičnica po zimskem premoru ponovno odprta pred tednom dni in da so tedaj »zaposleni v Eav ponovili, da so ponosni na tehnologijo sistema, in povedali, da sistematično izvajajo varnostne teste za primer, če bi se vlečna vrv pretrgala.«

»Kabina žičnice na Monte Faito je padla, bojimo se, da bodo smrtne žrtve«, je kmalu po tragičnem dogodku zapisal Umberto De Gregorio, direktor podjetja Ente Autonomo Volturno, ki upravlja z žičnicami.

Nekaj pred šesto uro je prišlo do okvare, nato pa so izgubili stik s kabino žičnice, ki je ostala zataknjena na vrhu vzpona. Zaradi zelo slabih vremenskih razmer so imeli reševalci, ki so bili dejavni že od popoldneva, težave z dostopom do kraja dogodka, ki je skrit v megli.

Že pred tem so reševalci z druge kabine iste žičnice uspešno rešili dvanajst potnikov, ki so obtičali. Vsi potniki so v redu, niso utrpeli nobenih poškodb »in se varno spuščajo«, je tedaj preuranjeno sporočila družba EAV. Po okvari je varnostni sistem blokiral kabine in začele so se operacije za reševanje potnikov.

Lani se je s kabinsko žičnico, ki so jo odprli leta 1952, na goro povzpelo več kot 100.000 ljudi. Do danes je bila edina smrtna nesreča leta 1960, ko se je ena od kabin odpela in padla v globino. Tudi takrat so umrli štirje ljudje.