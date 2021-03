V nesreči helikopterja umrl Petr Kellner, lastnik POP TV

Začel je s fotokopirnimi stroji, pristal pa pri milijardah

V helikopterski nesreči na Aljaski je življenje izgubil najbogatejši Čeh, poslovnež, ki je v Sloveniji znan predvsem kot lastnik POP TV oziroma Pro Plusa . Zanj je bila usodna vožnja s helikopterjem v bližini Anchoragea v soboto. V nesreči, ki se je zgodila na območju ledenika Knik, so ob njem umrli še pilot in trije drugi potniki.Kellnerjeva skupina PPF je oktobra lani z nakupom medijskih naložb ameriškega sklada CME na Češkem, Slovaškem, v Romuniji, Bolgariji in Sloveniji v last dobila tudi POP TV, najbolj gledano slovensko komercialno televizijo.Kot pišejo Reuters in ameriški mediji, so žrtve nesreče identificirali kot 56-letnega Petra Kellnerja, 50-letnega, ki je prav tako iz Češke, 52-letnegaiz Kolorada, 38-letnegain 33-letnega pilota. Vozili so se v helikopterju tipa Airbus AS350B3 v lasti podjetja Soloy Helicopters iz Wasille na Aljaski.Nesrečo je preživel le eden izmed potnikov, ki pa ga še niso identificirali. V nesreči je bil hudo ranjen, a menda ni v smrtni nevarnosti. Kot dodaja Reuters, je helikopter prevažal osebe na smučarskem izletu. Ledenik Knik velja zaradi razgledov in v poletnem času planinarjenja za turistično destinacijo. Na njegovem območju so se zgodile že številne vojaške in civilne letalske pa tudi druge nesreče; ta konec tedna je na tem območju zaradi plazu življenje izgubil 40-letni smučar.Kellner je poslovno pot začel skromno kot prodajalec fotokopirnih strojev in pisarniških izdelkov, na začetku 90. let pa z dvema partnerjema ustanovil privatizacijski sklad PPF, ki ga je v nebo ponesla certifikatska privatizacija. Prva opaznejša zmaga je bil prevzem vodilne zavarovalnice Česká pojišťovna. Zdaj je PPF dejaven v več kot 20 državah v različnih panogah, poleg zavarovalnic obvladuje še banke, nepremičnine, telekomunikacijska in spletna podjetja. Skupina zaposluje kar okoli 94.000 ljudi.»Z globokim obžalovanjem sporočamo, da je ustanovitelj in največji lastnik skupine PPF Petr Kellner v soboto tragično umrl v helikopterski nesreči na Aljaski,« je sporočila predstavnica PPFLani smo pisali, da Kellner v svoji domovini Češki obvladuje okoli 30 odstotkov industrijskih energetskih holdingov. Njegove družbe med drugim proizvajajo elektriko in toploto, skrbijo za energetske inštalacije in trgujejo z elektriko ...V javnosti se je pojavljal zelo redko, po oceni revije Forbes pa je bil najbogatejši Čeh in 68. najbogatejši zemljan z ocenjeno vrednostjo premoženja 17,5 milijarde dolarjev (okoli 15 milijard evrov). Po podatkih letnega poročila PPF je bil lastnik kar 98,93 odstotka PPF, preostala lastnika stain