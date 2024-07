V Pariz bo prispela olimpijska bakla

V Pariz bo danes, na francoski državni praznik, dan Bastilje, prvič pred začetkom olimpijskih iger 26. julija - in v senci politične krize v državi - prispela olimpijska bakla.

Pot začne okrog 13. ure na Elizejskih poljanah ter do večera obredla osrednje znamenitosti. Okrog 23. ure bo prispela na ploščad pred mestno hišo, kjer bo pred tem slavnostni koncert francoskega nacionalnega orkestra in zbora Radia France. Intenzivne priprave na sprejem bakle so bile včeraj po vsem mestu ter so pritegnile veliko pozornost naključnih mimoidočih - tako Francozov, ki nad OI nekoliko vihajo nos, kot seveda turistov. Ujeli smo generalki pred Panteonom, s plesalci na premičnem odru, in precej zastražene in ograjene pred mestno hišo.

FOTO: Nina Gostiša

Večerni dogodek pred mestno hišo bo sicer javen in brezplačen, niti rezervacije niso potrebne, so pa - in so že pošle - za nočni ogled olimpijskega ognja v eni od dvoran mestne hiše, kjer bo prenočil, preden jutri krene na še eno pot po Parizu ter ga nato zapusti do odprtja iger.

Nekaj minut čez 23. bo nebo nad Eifflovim stolpom razsvetlil ognjemet ob 14. juliju, ki ga bo tokrat mogoče spremljati le z mostov in razglednih točk po mestu, saj bosta Marsovo polje in Trocadéro popolnoma zaprta (tam sicer navadno poteka tudi prej omenjeni koncert).

V mestu, v katerem se trenutno sicer ne tre turistov, še domačini vedo povedati, da je precej mirno, je gibanje zaradi bližajočih se OI, dodatno pa zaradi prihoda bakle in vojaške parade ob državnem prazniku, ponekod omejeno. Za promet so denimo povsem zaprte Elizejske poljane, kjer so policisti včeraj zvečer prejemali zadnja navodila pred današnjim dnem. Po vsej Franciji je v pripravljenosti 130.000 policistov in žandarjev, od tega 11.000 v Parizu.

FOTO: Nina Gostiša

Tradicionalna vojaška parada, s katero se Francozi tokrat poklanjajo olimpizmu in 80-letnico osvoboditve, sicer drugič v zgodovini - tokrat so razlog OI - ni na Elizejskih poljanah, temveč enem od drugih enajstih krakov t. i. zvezde (Étoile), na aveniji Foch. Ta sprejme veliko manj obiskovalcev, zato je ogled možen le z brezplačno prijavo, ki jo je bilo mogoče opraviti na spletni strani Elizejske palače. Predsednik Emmanuel Macron, ki je včeraj na sprejemu na ministrstvu za obrambo sprejel predstavnike vojske, je namreč izrazil željo, da je 14. julij kljub manjši kapaciteti zasilne lokacije tudi letos ljudski praznik.

Udeležba na vojaški paradi je Macronov prvi večji javni nastop po volitvah, po katerih zmagovalna Nova ljudska fronta še vedno ni dosegla soglasja o kandidatu za predsednika vlade. Gabriel Attal, ki ga je Macron prosil, naj ostane premier tako dolgo, kot bo treba za stabilnost v državi, pa je včeraj prevzel vodenje njegove stranke Preporod.

»Naj spoka svoje reči in se pobere, od koder je prišel,« je bilo zjutraj o Macronu slišati v pogovoru med dvema starejšima gospema v petem pariškem okrožju. »Dve tretjini ljudi je pripravil do tega, da so glasovali za Novo ljudsko fronto ... Če so hoteli Mélenchona, pa naj ga imajo.«