V Parizu ogorčeni zaradi ameriškega izrivanja

Tristranski varnostni pakt Aukus, ki so ga sredi prejšnjega tedna napovedali Avstralija, Združeno kraljestvo in ZDA, je slaba novica za Francoze, saj so ostali brez »pogodbe stoletja«. Ob padlem francoskem obrambnem poslu se geopolitično ne obeta nič dobrega niti EU.



V Franciji razumejo razveljavitev pogodbe kot izdajo, ne le s strani Avstralije, ampak tudi ZDA. Trumpa ni več v Beli hiši, toda trumpizem v odnosu do EU ni rekel zadnje besede ... Opustitev podmorniškega posla – o njej so menda izvedeli iz medijev – in prikrito snovanje novega partnerstva sta po ministru Le Drianu nesprejemljivo vedenje med zavezniki in partnerji.