V petek potrdili 1476 okužb, delež pozitivnih je 29,2-odstoten

10.15 Združeno kraljestvo z rekordnim številom primerov od januarja letos

V Združenem kraljestvu so zabeležili 58.194 novih primerov okužb s covidom-19 in nadaljnjih 120 smrti v 28 dneh po pozitivnem testu, kažejo najnovejši podatki, poroča britanski Guardian. To je več od 50.867 okužb in 148 smrtnih žrtev kot dan pred tem. To je tudi največje število pozitivnih primerov, zabeleženih v 24-urnem obdobju, odkar je bilo 9. januarja zabeleženih 59.937 okužb. Med tem poizkusi oziroma testi v Združenem kraljestvu kažejo, da so cepiva manj učinkovita proti okužbi z novo različico in da je ključno cepljenje s tretjim oz. poživitvenim odmerkom.

Dva odmerka cepiva proti covidu-19 nudita manj zaščite pred simptomatsko okužbo pred omikronom kot pred delto, pri čemer je nižja raven zaščite pred novo različico tudi po poživitvenem odmerku. Podatki o učinkovitosti cepiva kažejo, da imajo ljudje, ki so prejeli dva odmerka cepiva Oxford/AstraZeneca pred 25 ali več tedni veliko manjšo zaščito pred simptomatsko okužbo z omikronom kot z delto. Po zadnjih podatkih britanske zdravstvene varnostne agencije (UKHSA) naj bi omikron na podlagi trenutnih trendov postal prevladujoča različica v Združenem kraljestvu do sredine decembra, medtem ko bi lahko do konca tega leta prišlo do več kot milijon okužb.

FOTO: Matej Družnik/Delo

10.00 Tekaški izziv 100 ob Mrzli reki prestavljen na nedeljo

Ultratekaški spektakel 100 ob Mrzli reki bo v Vipavsko dolino po enoletnem premoru zaradi epidemije novega koronavirusa ponovno privabil tekače od blizu in daleč. Skoraj 300 tekačev iz Slovenije in tudi tujine se bo podalo kar na 100 kilometrov dolg tekaški izziv. Neugodna vremenska napoved je sicer izvedbo s sobote prestavila na nedeljo. Športno društvo Tekači Vipavske doline je zaradi napovedane močne burje načrtovan tek prestavilo za en dan. Tristo prijavljenih tekačev se bo pomerilo v teku na 50, 75 in 100 kilometrov. Letošnja izvedba bo peta zapovrstjo, potem ko so v lanskem letu, kljub zaostrenim epidemiološkim ukrepom, uspeli izvesti prilagojeno - dobrodelno tekaško prireditev.

09.40 V petek potrdili 1476 okužb, delež pozitivnih je 29,2-odstoten

Ob 5048 PCR testih so včeraj potrdili 1476 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 29,2 odstoten. Poleg tega so opravili še 95.937 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 23.186 primerov okužb, 14-dnevna incidenca znaša 1099, sedemdnevno povprečje pa 1446. Z enim odmerkom je pri nas cepljenih 1238.131 ljudi, z obema pa 1.169.645.

09.21 V tej sezoni v Sloveniji doslej potrdili en primer gripe

V Sloveniji so konec novembra prvič v tej sezoni dokazali virus gripe. Potrdili so ga pri desetmesečnem otroku, piše na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. V Evropi se sezona kroženja gripe še ni začela, države pa poročajo večinoma o posamičnih okužbah, največ Slovaška, Rusija, Švedska, Češka in Kosovo.

Otroka so po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) obravnavali na pediatrični urgenci izolske bolnišnice. V razširjeni družini dojenčka je bilo več podobno zbolelih, ki niso bili testirani na gripo, pri enem od staršev so izključili okužbo z novim koronavirusom. Gripa je zelo nalezljiva bolezen in predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje, saj se virus z lahkoto širi med prebivalci, opozarjajo na NIJZ. Za preprečevanje širjenja ob bolezenskih znakih ostanimo doma ter upoštevamo higieno rok in kašlja. Najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je vsakoletno cepljenje, ki ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo.