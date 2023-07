V Phoenixu v nedeljo že 31. zaporedni dan s 43 stopinjami Celzija

Mesto Phoenix v ameriški zvezni državi Arizoni je v nedeljo preživelo že 31. zaporedni dan, ko so temperature dosegle 43 stopinj Celzija, zaradi suše in vročine pa sta se v Kaliforniji poleg več manjših razširila dva velika požara. Gozdni požari še vedno pustošijo v Kanadi, kamor se je v nedeljo razširil tudi eden od požarov iz ZDA.

Nacionalna vremenska služba ZDA je poročala, da so temperature v Phoenixu v nedeljo presegle 44 stopinj, vročniski rekordi pa v zgodovinskem vročinskem valu padajo tudi po drugih delih jugovzhoda ZDA, od Teksasa, Nove Mehike, Arizone in Nevade do Kalifornije. Na severovzhodu ZDA se je medtem v nedeljo končal krajši vročinski val, ki je trajal tri dni.

V Kaliforniji se je v nedeljo močno razširil požar, ki so ga poimenovali York in od petka gori na območju blizu meje z Nevado južno od Las Vegasa, poročajo ameriški mediji. Gasilci so kasneje sporočili, da požara nimajo pod nadzorom, in da se je razširil čez mejo v Nevado.

Prebivalci opazujejo gasilce, ki se borijo z ognjem na kanadsko-ameriški meji. FOTO: Jesse Winter/Reuters

Gasilcem ob tem velike težave povzroča veter z močnimi sunki, ki spreminjajo smer. Ognjeni zublji, ki ponekod dosegajo višino šestih metrov, so doslej uničili 284 kvadratnih kilometrov puščavskega grmičevja in kaktusov Joshua tree.

V Kanadi so medtem gozdni požari doslej požgali 12,5 milijona hektarjev površin, kar je okrog tri odstotke vsega gozda v državi. Požarov je po uradnih podatkih kanadske vlade skupaj več kot tisoč, doslej so zahtevali življenja treh gasilcev in povzročili evakuacijo 120.000 ljudi.

Vročina v Las Vegasu je huda. FOTO: Patrick T. Fallon/Afp

Poleg tega se je v nedeljo iz ameriške zvezne države Washington v kanadsko provinco Britanska Kolumbija čez državno mejo razširil požar, ki je doslej v ZDA požgal okrog 3000 hektarjev površin. V Kanadi so posledično evakuirali ljudi iz 700 domov na ogroženih območjih.

Požarov v Kanadi gasilci ne morejo pogasiti, lahko jih skušajo le omejiti, pri čemer jim vse pogosteje pomagajo tudi ameriški kolegi. Dim, ki ga povzročajo gozdni požari v Kanadi, je namreč v zadnjih tednih večkrat dosegel tudi severni del ZDA.