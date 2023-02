V pričakovanju odprtja nove fronte v Moldaviji

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Strahovi, da se utegnejo ukrajinski spopadi razširiti tudi v Moldavijo, kjer imajo prav tako prorusko uporniško republiko, so izbruhnili že kmalu po začetku ruske vojaške operacije proti Ukrajini, ki danes »praznuje« svoj prvi rojstni dan. Izjave, ki jih je v zadnjem času slišati z obeh strani fronte, kažejo, da so ti strahovi čedalje bolj utemeljeni.

Danes so z ruskega obrambnega ministrstva sporočili, da v Kijevu pripravljajo provokacijo: svoje diverzante bodo preoblekli v ruske uniforme in »uprizorili« spektakel domnevnega napada ruskih vojakov, ki bodo na ukrajinsko ozemlje vdrli s sosednjega Pridnestrja, proruske uporniške republike, kjer ima Rusija nameščenih okoli 1300 pripadnikov mirovnih sil. Lani aprila je tam že skoraj zavrelo. Najprej so z granatami obstreljevali upravne stavbe v prestolnici Tiraspol, potem so zleteli v zrak oddajniki za zveze. Uporniške oblasti so sporočale, da njihovo ozemlje preletavajo ukrajinski brezpilotniki, za napade pa so obtožile Ukrajino. Tudi uradne izjave iz Kijeva so bile zlovešče. Če nas bo Moldavija uradno zaprosila, smo pripravljeni zavzeti Pridnestrje, je takrat izjavil zdaj že nekdanji svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Oleksij Arestovič.

V zadnjem letu se je razvila posebna »hibridna« vojna med Rusijo in Zahodom tudi v Moldaviji. Doslej se na srečo še ni prelevila v oborožene spopade.

V zadnjem letu se je razvila posebna »hibridna« vojna med Rusijo in Zahodom tudi v Moldaviji. Doslej se na srečo še ni prelevila v prave oborožene spopade, a opozorila o njihovem načrtovanju prihajajo z obeh strani nove hladnovojne fronte. Medtem ko v Moskvi trdijo, da hočeta Kijev in Zahod v Moldaviji odpreti drugo fronto proti Rusiji in začeti spopade v Pridnestrju, so ruski nasprotniki prepričani, da Moskva pripravlja strmoglavljenje prozahodnih moldavskih oblasti. Tem priljubljenost pada, zato se je pred kratkim zamenjala vlada.

Zelenski je na začetku meseca razkril, da obstaja domnevni ruski načrt za prevrat v Kišinjovu, njegovo pristnost pa so kasneje potrdili tudi v moldavskih obveščevalnih službah. Novi moldavski premier Dorin Recean je pred dnevi izjavil, da bi morali Pridnestrje nujno demilitarizirati in od tam umakniti rusko vojsko. Iz Kremlja so Kišinjov takoj posvarili, naj bo bolj pazljiv pri izjavah o Pridnestrju. »Zaradi čedalje večje protiruske histerije moldavskih oblasti so odnosi med našima državama že zdaj zelo napeti, njihova nekonstruktivna politika pa jim bo še bolj škodila,« je povedal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov.

Umik iz Skupnosti neodvisnih držav

Moldavski zunanji minister Nicolae Popescu je danes izjavil, da njegova država že deluje v »zelo širokem spektru«, da bi omejila poskuse Rusije, da bi destabilizirala razmere v Moldaviji. »Zato smo že začeli proces preklica nekaterih sporazumov v okviru skupnosti neodvisnih držav,« je pojasnil. Zaradi ruske podpore upornikom na območjih zamrznjenih konfliktov v Moldaviji, Gruziji in Ukrajini in kršenja istanbulskega sporazuma, ki je zagotavljal ozemeljsko celovitost Ukrajine, se je v moldavskem parlamentu že marca 2014 pojavila pobuda o prenehanju sodelovanja s to skupnostjo, v kateri je povezanih devet nekdanjih sovjetskih republik. Ni bila sprejeta, tudi ponovitev poskusa štiri leta kasneje je propadla.

V Pridnestrju ima Rusija nastanjenih okoli 1300 pripadnikov mirovnih sil. Zelenski razkril domnevni ruski načrt za prevrat v Kišinjovu. Moldavija je prenehala sodelovati na srečanjih SND.

Konec lanskega maja je predsednica države Maia Sandu še izjavila, da njena država ne načrtuje izstopa iz SND, dva tedna kasneje pa je Popescu povedal, da so o tem v Kišinjovu že začeli razmišljati. Konec novembra je izjavil, da je Moldavija prenehala sodelovati na srečanjih te skupnosti. Zdaj bo od 330 sporazumov, ki jih je sklenila s SND, preklicala vrsto tistih, ki so po besedah Popescuja »zastareli« ali »niso v moldavskem interesu«. Seznam še pripravljajo in ga bodo obelodanili kasneje, a »vsaj dvajset od njih je povezanih z ministrstvom za notranje zadeve,« je razkril prvi moldavski diplomat. V Moldaviji, ki je po ustavi nevtralna država, se sedanje prozahodne oblasti sicer spogledujejo z zamislijo o priključitvi Natu, a v vojni, ki divja v vzhodni sosedi, so ohranile nevtralni status. Čeprav so v Kišinjovu ruski poseg odkrito razglasili za agresijo in jo večkrat obsodili, Kijevu doslej niso vojaško pomagali.