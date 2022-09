V rahlem vodstvu desni tabor, končni rezultati šele v sredo

Na parlamentarnih volitvah na Švedskem je po večini preštetih glasov v rahlem vodstvu desni tabor, a so izidi tako tesni, da so pristojne oblasti razglasitev končnih rezultatov napovedale šele za sredo. Glede na vzporedne volitve se je sicer zmaga še v nedeljo zvečer nasmihala trenutno vladajočemu levemu bloku.

Po 94 odstotkih preštetih glasov je levi tabor pod vodstvom trenutne premierke Magdalene Andersson, ki ga sestavljajo štiri stranke, osvojil 48,8 odstotka glasov, desni tabor, v katerem je prav tako četverica strank, pa 49,7 odstotka.

Desnica bi tako glede na trenutne izide zasedla 176 poslanskih sedežev, levica pa 173, poročajo tuje tiskovne agencije.

Socialdemokrati, ki so v zadnjem stoletju v švedski politiki igrali glavno vlogo, so kot posamična stranka znova osvojili največ glasov – volilo jih je 30,5 odstotka volivcev oziroma skoraj dve odstotni točki več kot leta 2018.

Na drugem mestu so skrajno desni Švedski demokrati, ki so z 20,7 odstotka glasov dosegli najboljši rezultat doslej. Svoj rezultat z zadnjih volitev so izboljšali za tri odstotne točke.

FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Desnosredinska Zmerna stranka dosedanjega vodje opozicije Ulfa Kristerssona, ki je na čelu desnega bloka, je z 19 odstotki na tretjem mestu.

Glede na tesen izid so volilne oblasti danes zjutraj sporočile, da končnega rezultata ne gre pričakovati pred sredo, ko bodo prešteli še zadnje glasovnice iz tujine in s predčasnega glasovanja.

Da končnega rezultata še ni, je podpornikom v nedeljo zvečer zagotovila tudi premierka Anderssonova. Pozvala jih je, naj bodo potrpežljivi in dovolijo demokraciji, da gre svojo pot.

Njen izzivalec Kristersson je medtem v prvem odzivu priznal, da se izidi še lahko spremenijo, a zagotovil, da je »pripravljen oblikovati novo in močno vlado«.

Njegova Zmerna stranka in še dve manjši desni stranki, Krščanski demokrati in Liberalci, so se tokrat prvič povezale s skrajno desnimi Švedskimi demokrati.

Ulf Kristersson je priznal, da se izidi še lahko spremenijo, a zagotovil, da je »pripravljen oblikovati novo in močno vlado«. FOTO: Tt News Agency/Reuters

Ti so prvič v parlament s 5,7 odstotka glasov vstopili leta 2010, tokrat pa dosegli najboljši rezultat doslej in prehiteli Zmerno stranko, doslej vodilno stranko na desnem polu.

Za sporno temo se je v tokratni volilni kampanji izkazala načrtovana davčna in socialna reforma. Konservativci in Švedski demokrati so pred volitvami veliko izpostavljali tudi temi priseljevanja in integracije priseljencev, veliko se je govorilo tudi o visokih cenah energentov.