V ruskem obstreljevanju Hersona več smrtnih žrtev

V ruskem obstreljevanju mesta Herson na jugu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj sedem ljudi, je sporočilo tožilstvo v istoimenski regiji, ki jo deloma nadzorujejo ruske sile. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem v ponedeljek opozoril na zahtevnost razmer na fronti, poročajo tuje tiskovne agencije.

»1. oktobra okoli 9. ure zjutraj po lokalnem času so ruske sile napadle središče Hersona, domnevno s topništvom,« je prek omrežja Telegram sporočilo tožilstvo regije Herson in dodalo, da je bilo v napadu ubitih sedem ljudi, tri ženske in štirje moški. Še trije civilisti so bili ranjeni.

Rusija si je 30. septembra 2022 po referendumih, ki so jih izvedle proruske oblasti, enostransko priključila ukrajinske regije Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson. Ukrajina in številne zahodne države so referendume označile za nezakonite ter poudarile, da priključitve ne bodo priznale.

Rusija kljub rednim napadom zasedenih regij ne nadzoruje v celoti, medtem pa še naprej izvaja napade tudi na druge ukrajinske regije. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob ponedeljkovi obletnici priključitve regij vnovič zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla zastavljene cilje.

Zvečer je nato njegov ukrajinski kolega Zelenski v svojem rednem nagovoru opozoril, da so razmere na fronti zelo zahtevne. »Najpomembneje je, da z vsemi razpoložljivimi sredstvi in orodji pritiskamo na Rusijo, da bi čim prej dosegli naš cilj, tj. resnični in pravični mir za Ukrajino,« je dejal.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes sporočilo, da je ruska vojska zavzela vas Kruti Jar v bližini mesta Pokrovsk v regiji Doneck, v smeri katerega se že nekaj časa prebija.