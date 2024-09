Golob Zelenskemu zagotovil podporo, ruski predstavnik odvihral iz dvorane

»Resnično sem frustriran, da sedim pred vami skupaj z najmočnejšimi državami sveta z edino odgovornostjo zagotavljanja miru in varnosti na svetu, in vendar ne zmoremo ukrepati pri najbolj obsežni konvencionalni vojni, kar jih je svet videl v desetletjih. Da smo brez moči pri zagotovitvi miru za državljane Ukrajine,« je slovenski premier Robert Golob govoril na sinočnjem zasedanju varnostnega sveta o vojni v Ukrajini. Ko je predsedovanje prevzel od veleposlanika Samuela Žbogarja, je ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija že odvihral iz dvorane.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Ruski predstavnik je za zasedanje okrivil zahodne prestolnice z Brusljem na čelu, slovenskemu predsedstvu varnostnega sveta pa so na torkovem zasedanju o Ukrajini stali ob strani visoki predstavniki držav članic. Poleg ameriškega državnega sekretarjatudi generalni sekretar OZN, ki je poudaril pred nekaj dnevi sprejeti Pakt za prihodnost, v katerem so svetovni voditelji ponovili svojo zavezanost mednarodnemu pravu in ustanovni listini OZN.

»Naša organizacija je utemeljena na načelih suverenosti vseh držav članic znotraj njenih mednarodno priznanih meja.« Mednarodni spori morajo biti rešeni na miroljuben način, Rusija pa ta načela jasno krši z invazijo Ukrajine februarja 2022 in aneksijo Krima pred desetletjem. Največjo ceno plačuje civilno prebivalstvo, je omenil deset tisoče mrtvih in milijone razseljenih, napade na bolnice in šole, uničeno infrastrukturo. Skrbijo ga tudi človekove pravice na zasedenih območjih. OZN pomaga, kjer le more, a ni dovolj, države članice poziva k več pomoči.

Golob z Zelenskim tudi o širitvi Unije Premier Robert Golob se je včeraj pred vodenjem zasedanja Varnostnega sveta ZN o Ukrajini sestal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim sta govorila predvsem o evropski perspektivi Ukrajine in s tem povezanim resorjem širitve, ki je v prihodnji sestavi Evropske komisije zaupan Sloveniji. »Pogovarjala sta se o evropski perspektivi Ukrajine, s posebnim poudarkom na portfelju širitve, ki je predviden za kandidatko za evropsko komisarko Marto Kos. Oba voditelja sta izrazila tudi obojestransko zadovoljstvo in upanje na plodno sodelovanje, saj je ta pomembna odgovornost zaupana Sloveniji,« so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Golob je včeraj opravil tudi telefonski pogovor z jordanskim kraljem Abdulahom, s katerim sta izmenjala poglede na humanitarni položaj v Palestini in govorila o tem, kako povečati dostop humanitarne pomoči na krizna območja. STA

Rusija je lahko le prisiljena v mir, je o napadalki izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Pozval pa je tudi k umiritvi besed in dejanj okrog jedrskih elektrarn ter k iskanju pravičnega miru za Ukrajino. Rusija je lahko le prisiljena v mir, je o napadalki izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »Izvaja mednarodni zločin, ta vojna se me more kar preprosto izzveneti. Ta vojna ne more biti pomirjena s pogovori, potrebna je akcija.« Zagotovil je, da ima dokaze, da Rusija načrtuje napad na jedrske elektrarne.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je od varnostnega sveta zahteval akcijo tudi pri poročilih o severnokorejskem in iranskem oboroževanju Rusije, tudi sam pa se je zavzel za pravičen mir. Slovenski premier je poudaril enotnost evropskih držav pri obsojanju agresije, ki krši vsa načela in pravo vključno z ustanovno listino OZN. »To je dobra priložnost za streznitev in priznanje, da je ta svet razočaral prebivalce Ukrajine.« Ukrajinci po njegovem mnenju kljub razpadanju civilne infrastrukture in naraščajočemu številu žrtev niso razočarali mednarodne skupnosti, nasprotno. Tudi v najtemnejših trenutkih agresije ostajajo aktivna članica OZN in v solidarnosti z drugimi državami.

Varnostnem svetu je pod slovenskim vodstvom potekala burna razprava o vojni v Ukrajini. FOTO: Bryan R. Smith/Afp

Slovenski premier je omenil ukrajinsko pomoč Sloveniji v času katastrofalnih poplav kljub temu, da so tedaj rakete ciljale Kijev. »Za Slovenijo je jasno: s to vojno je veliko na kocki. Če Rusija zmaga, bo zmagalo tudi teptanje mednarodnega humanitarnega prava in velike kršitve ustanovne listine.« Združeni narodi so bili ustvarjeni prav zato, da velikim državam preprečijo vsiljevanje svoje volje sosedam, če bomo dovolili nekaznovano kršitev listine samo zato, ker ti menijo, da ga lahko, bo plačal vsak od nas, verjame Robert Golob. »To ni svet, katerega del hoče biti Slovenija. Naredili bomo vse za preprečitev, da to postane novo normalno, in ohranitev integritete ustanovne listine in mednarodnega prava – ne le v Ukrajini, ampak tudi v Palestini in preostalem Bližnjem vzhodu«.

»Proces obnove evropske varnosti in zdravljenje celjenje razpok v mednarodnih odnosih se lahko začne šele, ko bo v Ukrajini dosežen mir, do tedaj pa bo treba pritiskati zanj. Samo pravični mir bo generacijam Ukrajincev dal svetlejšo prihodnost.« Slovenija bo po njegovih besedah še naprej stala ob strani Ukrajine, dokler ne dosežejo pravičnega miru.

Danes najpomemnejši del slovenskega predsedovanja

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je v torek komentirala zaostritev položaja v Libanonu ter se pogovarjala s šefom Unrwe, generalnim sekretarjem Arabske lige ter predstavniki Libanona in Palestine.

Danes ob newyorški Vzhodni reki pričakujejo najpomembnejši del slovenskega predsedovanja varnostnemu svetu, odprto razpravo o voditeljstvu za mir, na katerem bo nastopilo okrog 75 voditeljev držav, ministrov in veleposlanikov držav članic ZN.

Premier se bo danes udeležil še dogodka na temo obnove Ukrajine, ki ga gosti predsednik ZDA Joe Biden. Zvečer se bo s Tino Gaber udeležil sprejema za vodje delegacij na zasedanju Generalne skupščine in partnerje, ki ga Biden s prvo damo Jill gosti v Metropolitanskem muzeju.

Iz premierjevega kabineta so sporočili, da se bo Tina Gaber danes udeležila kosila, ki ga gosti prva dama ZDA, že v ponedeljek pa se je udeležila dogodka prve dame Turčije Emine Erdogan, posvečenega predstavitvi aktivnosti hiše afriške kulture v Ankari.