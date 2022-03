V nadaljevanju preberite:

Ironično ima vojna v Ukrajini, ki bi morala po Putinovih načrtih uničiti državo in jo vrniti v rusko orbito, nasprotni učinek: narod bo zlepila skupaj. V sovražnostih se je rodila nova narodna identiteta. Ne glede na regijo so ljudje zdaj ponosni Ukrajinci, v državi ni več delitve na »nas« in »njih«. Zdaj gre za »nas« in »njih« na drugi strani ruske in beloruske meje. Med »nas« pa ne uvrščam le Ukrajincev, temveč celotno globalno skupnost, s katero gojimo enake vrednote, ki skrbi za miren razvoj in človeško življenje vrednosti nad vsem. Med »nje« pa štejem vse tiste, ki se pogrezajo v tiranijo in so slepi za grozodejstva, ki jih počne njihova država, je v svojem dnevniku zapisala Olesia Marković Oleško.