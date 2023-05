V novem strelskem napadu v Srbiji umrlo najmanj osem ljudi

Le nekaj dni po tragediji v osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu, ki ga je zagrešil trinajstletnik, je v Srbiji včeraj zvečer prišlo do novega množičnega strelskega napada, v katerem je po prvih podatkih umrlo osem oseb, ranjenih pa jih je trinajst. Notranjski minister je dogodek označil za teroristični napad.

Napad se je zgodil v vaseh Dubona, Šepšin in Malo Orašje pri Mladenovcu, mestu okoli 40 kilometrov južno od srbske prestolnice Beograda. Storilec, po poročanju medijev gre za enaindvajsetletnika, je na begu. Streljal naj bi z avtomatskim orožjem iz vozečega avtomobila in nato pobegnil. Ob napadalcu naj bi bila še dva storilca, enega naj bi policija ubila, je poročal Radio Slovenija.

Policijska zapora v bližini vasi Malo Orašje. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Poteka obsežna policijska akcija, policija skuša storilca izslediti tudi s pomočjo helikopterjev, dronov in policijskih psov. Že ponoči je prizorišče nove tragedije obiskal srbski notranji minister Bratislav Gašić. Skupaj je na terenu več kot 600 pripadnikov notranjega ministrstva, poroča Tanjug. Ponoči je iskanje oviral tudi nedostopen teren. Policija je zaprla dostop do več vasi na območju, zaskrbljeni svojci pa se zbirajo pred beograjskim urgentnim centrom, kamor so prepeljali več ranjenih v napadu.

FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Streljati začel po prepiru s policistom, ki je bil njegova prva žrtev

Prva žrtev je bil policist, ki je storilcu – sodeč po pisanju portala Kurir sinu oficirja, zaposlenega na generalštabu srbske vojske v Beogradu – poskušal preprečiti streljanje. Storilec naj bi se s policistom sprl. Med žrtvami naj bi bili tudi storilčevi najbližji sorodniki, v kraju Malo Orašje pa naj bi streljal celo na skupino otrok. Kot je poročal Radio Slovenija, je med žrtvami sestra ubitega policista, najmlajša žrtev pa je stara 15 let.

V beograjskem urgentnem centru naj bi bilo osem ranjenih oseb, v kliničnem centru Dragiša Mišović dve, v bolnišnici v Smederevu pa so trenutno trije ranjeni, navaja srbski časnik Telegraf. Skupno naj bi sicer napadalec ustrelil več kot 20 ljudi.

Srbija je v šoku, saj se je napad zgodil le dva dni po tragediji v Beogradu, ko je 13-letni učenec ubil osem sošolcev in varnostnika, ranil pa šest učencev in učiteljico. Danes se je zato v državi začelo tridnevno žalovanje.

Do streljanja naj bi prišlo po prepiru na šolskem dvorišču, storilec naj bi se potem odpravil po orožje. Uradno motiv za streljanje še ni znan.

Policija je zaprla dostop do več vasi na območju in išče storilca. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Ministrica za zdravje Danica Grujičić in vodja varnostno-obveščevalne agencije Aleksandar Vulin naj bi bila že na poti na prizorišče tragedije.