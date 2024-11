Za prekrivanje obraza v Švici kazni vse do 1000 evrov

Od 1. januarja 2025 bo prepovedano pokrivanje obraza na javnih mestih po vsej Švici. Kršitve se lahko kaznujejo z denarno kaznijo do 1000 švicarskih frankov ali 1060 evrov, poroča swissinfo.

Švicarska vlada je odločila, da bo nova določba začela veljati leta 2025. Kontroverzno pobudo proti nošenju burke je marca 2021 odobrilo 51,2 odstotkov švicarskih volivcev.

Novi ustavni člen o prepovedi pokrivanja obraza bo prenesen v zvezni zakon.

Za kršitev je predvidena globa v višini 100 švicarskih frankov ali 106 evrov in jo bo mogoče plačati neposredno na samem kraju. TIsti, ki bodo zavrnili plačilo globe na licu mesta, bodo vključeni v redni postopek, ki vključuje najvišjo kazen v višini 1000 švicarskih frankov ali 1060 evrov.

Prepoved pokrivanja obraza ne bo veljala na letalih ali v diplomatskih in konzularnih prostorih. Obraz bo lahko prekrit tudi v religijskih objektih in drugih svetih krajih. Pokrivanje delov obraza bo dovoljeno zaradi zdravstvenih razlogov, varnosti, vremenskih razmer in lokalnih švicarskih običajev, dovoljeno bo tudi za umetniške in zabavne predstave ter za oglaševalske namene.

V posebnih primerih bo pokrivanje obraza dovoljeno tudi na javnih prostorih z namenom izvajanja svobode izražanja, a bo vnaprej potrebna odobritev pristojnih organov, obenem pa ti primeri ne bodo smeli ogrožati javnega reda, še poroča swissinfo.

Švica ni prva evropska država, ki je sprejela tako določbo. Avstrijska koalicija se je januarja 2017 odločila, da bo prepovedala tančice za celoten obraz (nikab in burka) na javnih mestih, kot so sodišča in šole. Leta 2016 pa je nemška kanclerka Angela Merkel dejala, »da mora biti nošenje tančic, ki prekrivajo obraz, v Nemčiji prepovedano vsakič, ko je to mogoče.«

Tančice, ki prekrivajo celoten obraz, so na Danskem nezakonite od 1. avgusta 2018. Osebe, ki kršijo zakon, se soočajo z globami do 135 evrov, ki se lahko znatno povečajo za kršitelje, ki zakon kršijo večkrat.

Razprave o prepovedi tančice, ki pokriva cel obraz, potekajo v številnih drugih evropskih državah, vključno z Nemčijo, Švico, Estonijo, Latvijo, Litvo in Norveško.