Islamska skupnost praznuje 30 let samostojne poti

S slovesno akademijo je Islamska skupnost v RS sinoči zaznamovala 30. obletnico ustanovitve mešihata, verskega in administrativnega organa, ki predstavlja začetek samostojnega institucionalnega delovanja v Sloveniji. Kljub dosežkom in razvoju v tem času v skupnosti med pomembnimi nerešenimi vprašanji izpostavljajo ureditev statusa imamov, verske oskrbe v javnih ustanovah ter ustrezne prehrane za otroke v vrtcih in šolah.