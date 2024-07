V Teheranu po navedbah Hamasa ubit vodja gibanja Ismail Hanija

V izraelskem napadu v Teheranu je bil ubit vodja gibanja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismail Hanija, je danes sporočilo gibanje. Pojasnili so, da je umrl v napadu na njegovo rezidenco v iranski prestolnici. Smrt vodje Hamasa je potrdila tudi iranska revolucionarna garda, poročajo tuje tiskovne agencije.

Gibanje je napovedalo, da smrt vodje ne bo ostala nekaznovana.

»Brat, vodja, mudžahid Ismail Hanija, vodja gibanja, je umrl v sionističnem napadu na njegovo rezidenco v Teheranu, potem ko se je udeležil inavguracije novega iranskega predsednika,« je na Telegramu sporočilo gibanje.

Njegovo smrt je potrdila tudi iranska revolucionarna garda, ki je sporočila, da je bila rezidenca Hanije v Teheranu napadena in da je bil ubit skupaj s s svojim telesnim stražarjem. Dodali so še, da incident preiskujejo.

Visoki predstavnik Hamasa Musa Abu Marzuk je kmalu zatem napovedal, da se bo gibanje odzvalo na umor vodje. Kot je dejal po poročanju televizije Al Aksa, je napad na Hanijo strahopetno dejanje, ki ne bo ostalo nekaznovano.

Hanija se je v Teheranu udeležil torkove slovesne prisege novega iranskega predsednika Masuda Pezeškjana.

Ismail Hanija se je rodil v begunskem taborišču Al-Šati na območju Gaze leta 1962. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Izrael smrti še ni komentiral

Palestinski predsednik Mahmud Abas je umor Hanije označil za strahopetno dejanje in nevaren dogodek. V izjavi za javnost, ki jo je povzela palestinska tiskovna agencija Wafa, je Palestince pozval, naj se združijo in »naj bodo potrpežljivi in neomajni pred izraelsko okupacijo«.

Izraelska vojska poročil o smrti vodje Hamasa še ni komentirala.

Ismail Hanija se je rodil v begunskem taborišču Al-Šati na območju Gaze leta 1962. Študiral je na Islamski univerzi v Gazi, kjer je leta 1987 diplomiral iz arabske književnosti. Leta 1997 je bil imenovan za vodjo urada Hamasa.

V letih 2006 in 2007 je bil predsednik palestinske vlade. Odstavljen je bil po sporu med Hamasom in stranko Fatah leta 2007. Leta 2017 je bil izvoljen za vodjo političnega biroja Hamasa. Ameriški State Department ga je leta 2018 označil za terorista. Od lani je živel v Katarju.

Nafta se je v današnjem azijskem trgovanju podražila za več kot dolar. Podražitev je sledila novici, da je bil v izraelskem napadu v Teheranu ubit vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismail Hanija, kar je okrepilo skrbi o širjenju konflikta na Bližnjem vzhodu Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte z dobavo v septembru je bilo treba v azijskem trgovanju odšteti 76,08 dolarja, kar je 1,35 dolarja več kot ob koncu torkovega trgovanja. Za 1,28 dolarja so se podražile tudi septembrske terminske pogodbe za nafto brent, ki so bile pri 79,91 dolarja.

Ubit tudi eden od vodji Hazbolaha?

V napadu v libanonski prestolnici Bejrut naj bi bil v torek zvečer po navedbah izraelskih sil ubit Fuad Šukr, eden najvišjih poveljnikov libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah. Izrael ga je obtožil odgovornosti za napad na zasedeni Golanski planoti konec tedna, v katerem je umrlo 12 otrok. Libanonski viri njegove smrti niso potrdili.

Izraelska vojska je ponoči sporočila, da je »z natančno usmerjenim zračnim napadom« na štab gibanja Hezbolah v libanonski prestolnici Bejrut ubila Fuada Šukra, enega najpomembnejših Hezbolahovih poveljnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Varnostni viri v Bejrutu po navedbah britanskega BBC sicer trdijo, da Šukra v času napada ni bilo v stavbi, ki so jo zadele izraelske sile. Gibanje Hezbolah še ni podalo uradne izjave, vir blizu Hezbolaha pa je za AFP potrdil, da je bil Šukr tarča napada, vendar naj bi napad preživel.

Šukr, vojaški svetovalec vodje libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Hasana Nasrale, je v zadnjem času vodil vojaške operacije Hezbolaha v južnem Libanonu.

ZDA zanj ponujale pet milijonov dolarjev

Ministrstvo za finance ZDA je za informacije o njem ponujalo nagrado v višini pet milijonov ameriških dolarjev, ker naj bi odigral ključno vlogo pri bombnem napadu na vojašnici v Bejrutu leta 1983, v katerem je umrlo skoraj 300 ameriških in francoskih vojakov.

V izraelskem napadu na Hezbolahov štab v južnem delu libanonske prestolnice, po katerem se je zrušila sosednja večnadstropna stanovanjska stavba, so bile v torek sicer ubite tri osebe, od tega dva otroka, je danes sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Še najmanj 74 ljudi je ranjenih.

Libanonski premier Nadžib Mikati je že v torek dejal, da je šlo za kaznivo dejanje v »nizu agresivnih operacij, v katerih so bili ubiti civilisti, kar je jasna in izrecna kršitev mednarodnega prava«. Tudi v Teheranu in Moskvi so izraelski napad na Bejrut označili za očitno kršitev mednarodnega prava.

Izrael naj bi sicer o napadu predhodno obvestil tudi Washington, kjer so v torek izrazili skrb zaradi možnosti morebitnega izbruha vsesplošnih spopadov med Izraelom in Hezbolahom. To želijo preprečiti tudi Združeni narodi, ki so v torek vzpostavili stik z oblastmi v obeh državah.