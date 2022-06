V teksaškem Uvaldeju so se začeli pogrebi ubitih otrok

V teksaškem mestu Uvalde so se v torek začeli pogrebi 19 otrok in dveh učiteljic, ki jih je 24. maja med napadom na osnovno šolo Robb ubil 18-letnik. Pogrebi se bodo vrstili do 15. junija. Napadalca so policisti ustrelili, vendar šele uro in pol po začetku napada, in šef policije šolskega okrožja Pete Arredondo se je znašel pod plazom kritik.

V torek so pokopali dve učenki četrtega razreda osnovne šole, desetletno Amerie Jo Garza in Maite Rodriguez. V prihodnjih dveh tednih bo še 19 pogrebov.

Vsi so bili žrtve Salvadorja Ramosa, ki je najprej doma ustrelil babico, se odpeljal proti šoli, vstopil vanjo in začel ubijati. Tudi več kot teden dni po napadu vse podrobnosti še niso znane. Potrjeno je, da je skupina 12 policistov skoraj uro čakala pred učilnico, v kateri je bil morilec.

Usodnega dne je bil poveljnik vseh policijskih sil na terenu pred šolo Arredondo, ki je sprejel odločitev proti takojšnjemu policijskemu posredovanju, kar je vodja teksaških policij, direktor ministrstva za javno varnost Steven McCraw v petek označil kot napačno odločitev.

Dijaki srednje šole Miguel Contreras Learning Center v Los Angelesu demonstrirajo pred mestno hišo proti orožju. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Arredondo je bil menda mnenja, da se je strelec zabarikadiral in ni več nevarnosti, zato da se ne mudi. Vmes pa so prihajali številni klici na pomoč iz šole. Njena vhodna vrata bi morala biti zaklenjena, vendar je menda nekdo vrata le priprl, ko je nosil hrano v poslopje, in morilec je lahko vstopil.

Šef policije šolskega okrožja se je zaprl v svojo hišo in ne odgovarja niti na vprašanja novinarjev niti svojih policijskih kolegov, ki želijo ugotoviti jasno podobo dogajanja. Pred kratkim je bil izvoljen v mestni svet, vendar pa je župan Uvaldeja Don McLaughlin prisego na položaj začasno preložil. 50-letni Arredondo je domačin, ki je odrasel v kraju in tam obiskoval isto osnovno šolo, ki je bila napadena. Po nekaj letih dela v šerifovem uradu v Laredu se je vrnil domov in predlanskim prevzel položaj poveljnika policije šolskega okrožja.

Glede na govorice je menda več predstavnikov drugih policijskih agencij, ki so čakali pred šolo, želelo takoj posredovati, vendar je Arredondo to prepovedal. Domnevajo, da zaradi pomanjkanja izkušenj.

Tragedija ni veliko spremenila. Nekaj dni pozneje so imeli člani Nacionalne orožarske zveze (NRA) skupščino v Houstonu, kjer so znova potrdili staro vodstvo, ki ognjevito lobira proti vsaki najmanjši zaostritvi orožarske zakonodaje.

V Washingtonu potekajo pogovori med demokrati in republikanci o reformi, vendar je Amerika to v zadnjih 20 letih po podobnih pokolih videla že velikokrat. Republikanci so vedno našli razlog za blokado reforme.