V Ukrajini obsežen kibernetski napad na vlado

V Ukrajini se je ponoči zgodil obsežen kibernetski napad na spletne strani vlade, so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje. Številne spletne strani več ur niso bile dosegljive, nekatere niso še sedaj, med njimi spletna stran zunanjega ministrstva.

Šlo naj bi za globalni napad, so pri ministrstvu za izobraževanje še zapisali na Facebooku. Preiskavo je že prevzela posebna enota policije za kibernetski kriminal, so sporočili z ministrstva za energijo.

Ukrajinski mediji so poročali, da se je pri zunanjem ministrstvu sprva pojavilo sporočilo v ruščini, poljščini in ukrajinščini, ki je med drugim namigovalo na to, da je napad odgovor na prozahodno stališče Ukrajine. V njem je pisalo, da so izbrisali vse osebne podatke in da ne bo mogoče znova priti do njih, hkrati pa so v sporočilu zatrdili, da so vse osebne informacije zdaj javne, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinske varnostne oblasti so sicer zagotovile, da se napadalci niso dokopali do osebnih podatkov. Več spletnih strani je znova dostopnih, druge bodo kmalu, so dodali. »Vsebine strani niso spremenili in glede ne trenutne ugotovitve niso ušli osebni podatki,« so sporočili iz SBU.

Za zdaj še nimajo informacij o tem, kdo je odgovoren za napad.

Napad se je zgodil v času povečanih napetosti med Rusijo in Zahodom zaradi varnosti v Ukrajini. Kijev je v preteklosti že večkrat za podobne napade okrivil s Kremljem povezane Ruse. Med drugim so ZDA lani jeseni zaradi kibernetskega napada na ukrajinsko električno omrežje obtožile šest Rusov, ki so povezani z rusko obveščevalno službo.